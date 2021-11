METEO MILANO – STABILITA’ ai FERRI CORTI, presto torna il MALTEMPO anche intenso, le previsioni

Maltempo su alcune zone del centro-sud, tempo più stabile al nord e a Milano

L’Italia sta attraversando ormai da giorni se non da settimane una fase perturbata, con piogge e temporali che si sono riversati soprattutto sulle regioni centro-meridionali con diversi problemi riscontrati soprattutto in Sicilia. E’ quanto è accaduto anche nella giornata odierna, con le condizioni meteo che si evidenziano dunque decisamente migliori al nord e a Milano come vedremo, anche se non mancano disturbi nuvolosi sparsi.

Previsioni meteo Milano oggi

Come annunciato in precedenza, le condizioni meteo a Milano si sono mantenute quest’oggi relativamente stabili e asciutte, nonostante il transito di irregolari disturbi nuvolosi. Tale situazione si protrarrà e si rinnoverà per tutta la serata corrente, mentre il maltempo continuerà a colpire alcuni settori del centro-sud (scopri quali). Le temperature inoltre si sono attestate nella giornata odierna tra i +7°C di minima a cui è seguita una massima di circa +17°C.

Arriva il maltempo per domani

Un nuovo peggioramento nella giornata di domani sabato 13 novembre avanzerà dai quadranti settentrionali, con un nuovo impulso che rinvigorirà le condizioni di maltempo tutt’ora vigenti all’interno della nostra Penisola, ma che questa volta interesserà anche il nord e Milano: qui dal pomeriggio è previsto l’ingresso delle prime piogge che ad intermittenza colpiranno il capoluogo lombardo fino in serata in maniera mediamente moderata. In tale contesto le temperature non subiranno ancora significative variazioni o risulteranno in lieve calo nei valori massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.