METEO MILANO – Stop al maltempo, ma con cieli grigi in attesa del nuovo PEGGIORAMENTO, ecco le previsioni

Meteo Milano: pausa dal maltempo, ma con molte nubi

Dopo la neve che ha interessato il capoluogo lombardo nei giorni scorsi, attualmente Milano sta vivendo una fase decisamente più mite. Dopo la pioggia della notte, seppur con accumuli modesti e non oltre i 7 mm, attualmente su Milano il cielo si presenta coperto con una temperatura di +8°C. Nel proseguo di giornata il cielo si manterrà nuvoloso, ma con basso se non nullo il rischio di precipitazioni. Pausa quindi dal maltempo per la Lombardia, dove tuttavia il tempo volgerà verso un nuovo peggioramento nel corso della prossima settimana. Vediamo che tempo ci attende per i prossimi giorni.

Domani graduale nuovo ritorno della pioggia

Meteo Milano – Le condizioni meteorologiche si manterranno decisamente uggiose sulla Lombardia anche con l’avvio della nuova settimana. Nel corso della giornata di lunedì il tempo si manterrà uggioso con molte nubi fin dal mattino. Deboli fenomeni potranno raggiungere il capoluogo lombardo nella seconda parte della giornata, con nevicate attese in Lombardia a partire dai 500-600 metri. I fenomeni saranno tuttavia di debole intensità, ma un nuovo nucleo artico è atteso a ridosso dell’Epifania. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO, SEMPRE AGGIORNATO.

Meteo Milano: gennaio dal sapore invernale

Analizzando gli ultimissimi aggiornamenti dei modelli matematici, l’Inverno potrebbe proseguire indisturbato ancora a lungo sul nord Italia. Un nucleo artico in ingresso sull’Italia tra martedì e mercoledì porterà un nuovo peggioramento del tempo anche sulla Lombardia, con piogge su Milano e temperature in nuovo calo. A seguire la circolazione atmosferica sarà ancora favorevole per l’ingresso di impulsi freddi dal nord Europa, con clima invernale e temperature rigide attese probabilmente fino la metà del mese. Non si esclude la possibilità per nuovi episodi nevosi anche sul capoluogo lombardo nei prossimi giorni. Rimanete aggiornati!