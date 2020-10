METEO MILANO – Stop al MALTEMPO, schiarite in città ma domani torna la PIOGGIA; le previsioni

Dopo il maltempo arrivano le schiarite

Meteo Milano – L’intensa fase di maltempo che ha messo in ginocchio il nordovest Italia, con fiumi esondati tra Piemonte e Liguria, ha dato una tregua in questa seconda parte di giornata. Su Milano dopo le piogge abbondanti della scorsa notte e delle prime ore del mattino, con accumuli dalla mezzanotte tra i 30 ed i 35 mm, attualmente prevalgono le schiarite. Il fronte perturbato si è infatti spostato verso levante, favorendo un deciso miglioramento su tutta la Lombardia in questa seconda parte di giornata. Attualmente su Milano i cieli si presentano al più poco nuvolosi con una temperatura di circa +20°C. Tempo asciutto anche durante le ore serali e notturne.

Domani tornano le piogge su Milano

Meteo Milano – La tregua dal maltempo sarà decisamente breve sulla Lombardia; la vasta area depressionaria in azione sul centro-ovest Europa, piloterà un nuovo impulso perturbato verso l’Italia nel corso della giornata di domenica. Condizioni meteorologiche che risulteranno inizialmente stabili domani su Milano, seppur con nuvolosità in graduale aumento da sud; tra il pomeriggio e la serata nuove piogge raggiungeranno il capoluogo lombardo, con fenomeni che potranno assumere carattere di moderata intensità. Il tempo successivamente tenderà a rimanere instabile anche nella prima parte della giornata di lunedì, seguito poi da un rapido miglioramento. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO!

Maltempo al nordest ed acqua alta a Venezia, quasi +40°C in Sicilia!

Una tregua dal maltempo ha raggiunto nelle ultime ore le regioni di nordovest, con i fenomeni che nelle ultime ore vanno concentrandosi sui settori di nordest, seppur meno intensi. Sul resto della Penisola molte nubi in transito e caldo estremo al sud, raggiunto da masse d’aria molto calde dal nord Africa; in Sicilia si sfiorano i +40°C a Palermo, mentre si è superata la soglia dei +30°C su molti settori del sud Italia. Le tese correnti sciroccali, inoltre, sono alla base della nuova marea in atto sulla città di Venezia con le barriere del Mose entrate in funzione per la prima volta nella loro storia. Ma come proseguirà il tempo su Milano nei prossimi giorni? Vediamolo nella prossima pagina!