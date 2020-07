METEO MILANO – STOP al MALTEMPO, tempo STABILE e temperature estive

Le condizioni meteo risultano stabili non solo su Milano , ma anche su gran parte dell’ Italia . La giornata odierna , infatti, risulterà prevalentemente di stampo estivo da nord a sud passando per le due Isole Maggiori con tanto sole e clima gradevole. Residua nuvolosità potrà rendere a tratti grigia la giornata tra Marche, Abruzzo, basso Piemonte ed Emilia Romagna, ma con tempo mediamente asciutto. Il bel tempo proseguirà lungo le coste e le pianure fino alla giornata di giovedì , seppur con un graduale ritorno dell’instabilità diurna a ridosso dei settori montuosi ed interni Peninsulari; tra venerdì e sabato , invece, un nuovo passaggio instabile potrebbe riportare piogge e temporali su gran parte delle regioni italiane ed un momentaneo calo delle temperature.

L’ inizio della prossima settimana sarà caratterizzato da tempo ancora stabile su Milano , seppur con qualche disturbo; l’anticiclone delle Azzorre, infatti, non riuscirà a proteggere totalmente il nord Italia dalle infiltrazioni umide. Nubi alternate a schiarite si osserveranno nella giornata di domani su tutta la Lombardia ed il capoluogo, seppur con occasionali acquazzoni confinati ai settori alpini e prealpini. Un ulteriore calo barico si registrerà nella seconda parte della settimana , quando acquazzoni e temporali potranno tornare a bagnare la città di Milano . PER ULTERIORI DETTAGLI PREVISIONALI CONSULTA IL METEO MILANO SEMPRE AGGIORNATO!

Le condizioni meteo su Milano sono decisamente migliorate nelle ultime ore, grazie al rapido allontanamento verso levante dell’ impulso instabile transitato nel primo pomeriggio di ieri . Il campo barico risulta in momentaneo aumento, garantendo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Lombardia. Dopo una mattinata trascorsa con cieli mediamente soleggiati, nelle prossime ore qualche nube potrebbe alternarsi a spazi di sereno sulla città di Milano, ma senza fenomeni. Le temperature risulteranno decisamente gradevoli : attualmente su Milano ci sono circa +25°C, destinati a salire nelle prossime ore fino a raggiungere i +27/+28°C ovvero attorno le medie del periodo se non lievemente al di sotto.

Temperature gradevoli su Milano, senza eccessi di caldo

Dal punto di vista termico su Milano non sono attese significative variazioni. Nel corso della scorsa notte i valori minimi in città non sono scesi al di sotto dei +21°C e rimarranno pressoché invariati anche nei prossimi giorni. Per quanto riguarda i valori massimi, nella giornata odierna ed in quella di domani difficilmente si supereranno i +27/+28°C, ovvero valori lievemente inferiori le medie del periodo, mentre un momentaneo aumento si potrebbe osservare da martedì, quando comunque sia non si andrà oltre i +30/+31°C.