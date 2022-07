METEO MILANO – Tanto SOLE, CALDO in aumento con picchi anche di 40°C e SICCITÀ sempre più grave. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia

Salve e buon martedì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Dopo una breve parentesi più fresca nella scorsa settimana, il caldo intenso torna ad abbracciare la Penisola Italiana. Un robusto campo di alta pressione si trova esteso sull’Europa centro-occidentale e sul Mediterraneo e nel corso dei prossimi giorni tenderà ad espandersi verso est, portando un aumento del caldo in Italia. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – La giornata odierna sarà caratterizzata da condizioni meteo piuttosto stabili su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regioni con prevalenza di cieli sereni e qualche addensamento sulle Alpi e sui settori nord-occidentale che al primo mattino potrebbe interessare anche la città di Milano, ma comunque in dissolvimento nel corso della mattinata. Al pomeriggio cieli soleggiati su gran parte della Lombardia, salvo dell’instabilità pomeridiana sui settori alpini con possibili acquazzoni isolati. In serata tempo stabile e asciutto su tutto il territorio lombardo con prevalenza di cieli sereni o con qualche velatura in transito. Per ulteriori dettagli seguite il meteo Milano! Temperature stabili o in lieve calo nei valori minimi e in aumento in quelli massimi, comprese su Milano tra 25°C e 35°C.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani – La giornata di domani vedrà ancora condizioni di bel tempo su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio ancora sole prevalente su gran parte della Lombardia, salvo della locale instabilità pomeridiana sui settori alpini al confine con il Trentino Alto Adige. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature in generale rialzo, comprese su Milano tra 25°C e 36°C.

Tendenza meteo per la settimana a Milano

La situazione meteo attuale con caldo anomalo ed assenza di piogge potrebbe proseguire ancora a lungo su gran parte dell’Italia. Secondo i principali centri di calcolo la seconda parte della settimana corrente sarà infatti ancora in compagnia dell’anticiclone africano, con caldo in ulteriore aumento e bel tempo anche su Milano. Non si escludono valori record, con picchi sulla media-bassa Lombardia fino a +38°C/+40°C. Assenza di piogge quindi anche nel corso di questa settimana, per una situazione idrica che tenderà ad aggravarsi ulteriormente.





Meteo stabile con temperature estive su Milano e caldo destinato ad aumentare progressivamente.