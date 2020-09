METEO MILANO – Tempo in PEGGIORAMENTO, attesi FORTI TEMPORALI e GRANDINATE; i dettagli

Meteo Milano in peggioramento, rischio pioggia entro la fine del giorno

Dopo un inizio di fine settimana all’insegna del bel tempo, le condizioni meteo su Milano stanno volgendo verso un graduale peggioramento. L’indebolimento del campo barico, sta favorendo l’intrusione di masse d’aria decisamente umide ed instabili, responsabili degli addensamenti in atto sul capoluogo lombardo. Il tempo tenderà a peggiorare gradualmente nel corso del pomeriggio, con nuvolosità via via più compatta fino a determinare acquazzoni ed occasionali temporali nel corso della serata. Il sopraggiungere della goccia fredda nottetempo, determinerà un ulteriore enfatizzazione dei fenomeni su tutta la Lombardia, con piogge intense e locali nubifragi; rischio fenomeni di forte intensità anche su Milano.

Inizio di settimana all’insegna del maltempo

Meteo Milano – La nuova settimana inizierà con condizioni di deciso maltempo sul nord Italia e la Lombardia, con rischio nubifragi anche su Milano. Il vortice di bassa pressione in isolamento nella giornata di lunedì sulla Francia meridionale, riuscirà ad influenzare il tempo anche sulle regioni settentrionali italiane. Fin dal mattino i cieli si presenteranno molto nuvolosi sul capoluogo lombardo e gran parte della regione, con piogge e temporali diffusi; i fenomeni risulteranno più intensi sui settori centro-occidentali della Lombardia, quindi con rischio nubifragi anche su Milano. Il tempo rimarrà instabile anche durante le ore pomeridiane, seppur con fenomeni che via via tenderanno ad indebolirsi fino a riassorbirsi entro la fine del giorno. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO!

Maltempo in arrivo anche sul resto del nord

L’arrivo nelle prossime ore del vortice di bassa pressione dal nord Atlantico, determinerà una breve ma intensa fase di maltempo non solo sulla città di Milano e la Lombardia, ma anche sulle restanti regioni settentrionali. Nel corso del pomeriggio i temporali tenderanno ad interessare dapprima i settori alpini e prealpini, estendendosi nel corso della serata anche al Piemonte e gran parte delle pianure a nord del Po. Nottetempo attesi forti temporali e piogge abbondanti al nordovest, attardandosi fino alla prima parte della giornata di domani; temporali e grandinate localmente di forte intensità in estensione dal pomeriggio di lunedì anche all’Emilia e gran parte del Triveneto. Ai margini del peggioramento potrebbero rimanere solo le coste adriatiche, salvo occasionali fenomeni su quelle venete.