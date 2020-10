METEO MILANO – Tempo in peggioramento, in arrivo PIOGGE e CALO delle TEMPERATURE ; ecco le previsioni

Meteo Milano in peggioramento, piogge dalla sera

La pausa dal maltempo ha ormai le ore contate. Il bel tempo che sta caratterizzando questa prima parte di giornata su Milano, verrà ben presto sostituita dal ritorno di nubi e qualche pioggia. Il campo barico è in deciso calo, a causa dell’avvicinamento da ovest di una nuova perturbazione. Una vasta saccatura artica è in discesa sul centro Europa e tenderà ad interessare anche le regioni settentrionali entro la fine del giorno. La nuvolosità è in graduale aumento in queste ore già a partire dal pavese, in estensione a Milano nelle prossime ore. Acquazzoni saranno possibili dalla sera, occasionalmente anche di moderata intensità. Temporali e maltempo sul resto della Lombardia.

Meteo Milano: fase tardo autunnale, maltempo e calo delle temperature

L’Italia ed ovviamente anche la città di Milano sono ormai alla vigilia di una fase di maltempo che potrebbe risultare piuttosto duratura. L’anticiclone delle Azzorre si manterrà defilato anche nei prossimi giorni, favorendo la stazionarietà della vasta lacuna barica sull’Europa e Mediterraneo centrale. Il tempo su Milano risulterà instabile anche durante la giornata di domenica, quando i cieli risulteranno spesso nuvolosi ed accompagnati da acquazzoni anche di moderata intensità. Una breve pausa più asciutta si osserverà tra lunedì e martedì, seppur con nubi sparse, mentre la possibile formazione di un nuovo centro di bassa pressione sul mar ligure, riporterà piogge e temporali a partire dalla giornata di mercoledì. Lo scarso soleggiamento e l’arrivo di masse d’aria più fredde, favoriranno inoltre un deciso calo delle temperature, portandosi già da domani al di sotto delle medie stagionali.

Maltempo atteso anche sul resto d’Italia, nubifragi al sud

Il maltempo giungerà nelle prossime ore non solo su Milano, ma anche su gran parte del nord Italia nella prossima notte. Piogge e temporali dal tardo pomeriggio/sera raggiungeranno la Liguria ed i settori meridionali di Piemonte e Lombardia. I fenomeni tenderanno ad estendersi rapidamente a tutto il nord nottetempo, con quota neve in brusco calo dagli iniziali 2000 metri fino ai 1300-1500 metri della notte. Peggiora anche tra Toscana, Umbria e Lazio, con fenomeni moderati e locali temporali nel corso della notte. Nella giornata di lunedì la ciclogenesi si porterà sul medio-basso Tirreno, determinando un brusco peggioramento del tempo anche al sud, con rischio nubifragi sui settori ionici. TEMPO IN PEGGIORAMENTO, PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO!