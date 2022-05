METEO MILANO – Tempo in PEGGIORAMENTO in Lombardia con arrivo di PIOGGE e TEMPORALI. Ecco le PREVISIONI

Situazione meteo in Italia

Buongiorno cari amici del Centro Meteo Italiano! Attuale situazione sinottica che mostra una saccatura atlantica in estensione verso la Penisola Iberica, favorendo un rinforzo dell’alta pressione africana sul Mediterraneo centro-meridionale. Penisola Italiana che viene cosi interessata da un flusso di correnti sud-occidentali che porterà piogge e temporali al Nord e solo della nuvolosità in transito sul resto d’Italia grazie alla protezione dell’alta pressione. Vediamo allora le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo oggi – La giornata odierna risulterà a tratti instabile su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi per nuvolosità medio-alta in transito. Al pomeriggio ancora nuvolosità in transito su tutta la regione con piogge su Alpi e Prealpi, anche a carattere di rovescio o temporale e più asciutto altrove. In serata ancora maltempo sui settori settentrionali della regione con acquazzoni e temporali sparsi e in locale sconfinamento verso le pianure, asciutto altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Tra il pomeriggio e la sera qualche pioggia potrà interessare anche la città di Milano. Temperature in lieve calo, comprese su Milano tra 19°C e 26°C. Ventilazione debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano per la giornata di domani

Meteo domani – Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse specie su Alpi e Prealpi, più asciutto sui settori meridionali al confine con l’Emilia. Al pomeriggio instabilità sui rilievi alpini e prealpini con possibili fenomeni isolati, nubi sparse alternate a schiarite altrove. Fenomeni in esaurimento nelle ore serali con ampie schiarite in arrivo che porteranno cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la Lombardia. Temperature minime stabili o in lieve calo e massime in aumento, comprese su Milano tra 17°C e 27°C. Vediamo a seguire la tendenza meteo per la settimana.

Tendenza meteo per la settimana

Come anticipato l’arretramento dell’alta pressione permetterà un peggioramento meteo fino alla giornata di mercoledì; fino a questo momento saranno possibili piogge e temporali anche in sconfinamento fin sulle zone di pianura. Situazione che potrebbe ben presto migliorare nella seconda parte della settimana, con instabilità più concentrata sulle zone alpine. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

