METEO MILANO – tempo in PEGGIORAMENTO, possibili FORTI PIOGGE; ecco quando

Meteo Milano stabile, ma attenzione alla prossime ore

Meteo Milano – La giornata odierna è iniziata all’insegna del bel tempo su tutta la Lombardia e sulla città di Milano, protette parzialmente dalla presenza di un promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo. Il bel tempo proseguirà anche nel prosieguo di giornata, con condizioni meteorologiche quasi estive per il capoluogo lombardo; dopo una temperature minima di +16°C, attualmente si registrano in città +24°C ma con tendenza all’ulteriore aumento nelle prossime ore, quando si potranno toccare i +26°C. Tuttavia non è tutto oro quel che luccica! Un’intensa perturbazione, è pronta a portare una fase di maltempo su Milano nei prossimi giorni, con le prime piogge attese già dalla prossima notte.

Maltempo in arrivo tra domani e lunedì, attese forti piogge

Meteo Milano – come annunciato nel precedente paragrafo, una fase di maltempo è pronta a piombare sul Nord Italia, interessando anche la città lombarda. Deboli piogge sono attese già dalla prossima notte su Milano, seppur con accumuli decisamente modesti; la parte più attiva della perturbazione, tuttavia, è attesa nella seconda parte della giornata di domani quando piogge insistenti e di moderata intensità raggiungeranno tutta la Lombardia. Piogge e temporali che tenderanno ad intensificarsi nella giornata di lunedì, quando potranno assumere anche carattere di forte intensità; gli accumuli pluviometrici tra domenica e lunedì attesi anche di 50 mm. MALTEMPO IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI CON POSSIBILI FORTI PIOGGE, CONSULTA IL METEO MILANO PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO!

Tempo stabile anche sul resto d’Italia, ma con tendenza al peggioramento

Le condizioni meteo risultano stabili non solo su Milano, ma anche sul resto d’Italia; tuttavia da Ovest avanza una debole perturbazione atlantica, responsabile a partire dal pomeriggio-sera delle prime deboli piogge su Sardegna e regioni di Nordovest. Farà caldo nelle prossime ore con valori massimi attesi localmente superiori ai +25°C. Una fase di maltempo, in seguito, raggiungerà il Nord Italia e la Toscana a partire dalla seconda parte della giornata di domani, con piogge intense e temporali attesi anche ad inizio settimana, specie sulla Liguria e settori a nord del Po