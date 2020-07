METEO MILANO – Tempo STABILE e CALDO AFOSO, qualche disturbo in arrivo, ecco le previsioni

Tempo stabile quasi ovunque, isolati disturbi sull’arco alpino

Nelle ultime ore risulta assolutamente dominante sul palcoscenico meteorologico italiano la presenza di un robusto campo di Alta pressione di matrice africana che sta avvolgendo l’Italia in realtà già da qualche giorno con temperature in progressivo aumento. Ciò favorisce condizioni meteo di generale stabilità su tutta la nostra Penisola, eccezion fatta per isolati temporali che potrebbero interessare nei prossimi minuti e nelle prossime ore le zone dell’arco alpino centro-orientale. Qui è infatti attiva anche un’allerta meteo diramata nella giornata di ieri dal Dipartimento di Protezione Civile. A Milano tuttavia, persiste la stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Le piogge della giornata di ieri sera hanno costituito piuttosto una sorpresa, in quanto le condizioni di maltempo stando ai principali centri di calcolo dovevano interessare esclusivamente le zone alpino o al più quelle subalpine. Nella giornata odierna comunque, nonostante poco più a nord insistano degli addensamenti massicci, le condizioni meteo sulla città di Milano appaiono stabili condite da un clima caldo e afoso: le temperature infatti sono oscillate tra i +23°C di minima e i +33°C di massima circa, con valori di umidità relativa altrettanto alti. Dopo la fase di maltempo che aveva peraltro causato l’esondazione del Seveso, Milano attraversa ora una fase più asciutta.

Qualche disturbo nella prima metà di giornata di domani

Un cedimento quasi impercettibile dell'Alta pressione di matrice sub-tropicale in favore di un'oscillazione della corrente a getto, garantisce un lieve peggioramento delle condizioni meteo nella Lombardia nella prima metà della giornata di domani giovedì 30 luglio, in particolare nelle aree centro-occidentali. Possibile parziale coinvolgimento della città di Milano con cieli spesso nuvolosi e possibilità di qualche breve acquazzone. Miglioramento nitido con ampie schiarite a partire dal primissimo pomeriggio di domani, che daranno luogo a nuovi rasserenamenti.