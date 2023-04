Meteo Milano – Tempo stabile e clima mite ma con molte velature, peggioramento atteso tra weekend e Primo Maggio

Condizioni meteo attuali

Buongiorno e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Un vasto promontorio d’alta pressione è in espansione su Mediterraneo ed Europa centro-occidentale, con la Penisola Italiana posta sul bordo orientale del promontorio. Questo porta tempo stabile sull’Italia, ma con delle infiltrazioni umide in quota che renderanno i cieli velati soprattutto al Nord. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio della Lombardia, con focus su Milano.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo oggi – Giornata di bel tempo quella odierna sulla Lombardia. Sia al mattino che al pomeriggio avremo infatti tempo stabile su Milano e su tutta la regione con cieli per lo più soleggiati o con delle velature in transito, specie nella seconda parte di giornata. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte velature in transito, localmente anche compatte. PER MAGGIORI DETTAGLI SEGUITE LE PREVISIONI METEO MILANO. Temperature in aumento, comprese su Milano tra 13°C e 21°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Per la giornata di domani avremo ancora tempo stabile sulla Lombardia: al mattino i cieli risulteranno in prevalenza velati; qualche addensamento più consistente sarà possibile sulle zone alpine. Nessuna variazione prevista per il pomeriggio, con nuvolosità alta in transito su tutta la regione e maggiori addensamenti sui settori alpini, dove non sono esclusi isolati fenomeni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con velature anche compatte in transito. Di seguito la tendenza meteo fino ai primi di maggio. Le temperature non subiranno grosse variazioni, comprese su Milano tra 13°C e 22°C.

Tendenza meteo per i prossimi giorni

A partire dalla giornata di sabato l’alta pressione dovrebbe iniziare a cedere sul Mediterraneo centrale, portando un aumento della nuvolosità ma ancora con pochi fenomeni associati sulla Lombardia. Piogge in arrivo invece domenica e soprattutto nella giornata di lunedì 1 maggio con fenomeni diffusi, anche a carattere di rovescio e temporale. Nei primi giorni di maggio anche le temperature torneranno a diminuire. Rimanete aggiornati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.