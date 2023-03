Meteo Milano – Tempo stabile e clima primaverile con massime anche oltre i 20°C, ma con qualche disturbo

Condizioni meteo attuali

Buongiorno e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori della Lombardia da parte del Centro Meteo Italiano. Alta pressione in espansione da sud-ovest sul Mediterraneo porta un miglioramento delle condizioni meteo al Centro-Nord, mentre il Sud continua ad essere interessato da una goccia fredda in quota che porta residui acquazzoni. Nei prossimi giorni stabilità diffusa con qualche disturbo al Nord. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo sulla Lombardia con focus in particolare per la città di Milano.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi, locali foschie in Pianura Padana. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con cieli soleggiati e qualche velatura in transito, maggiori addensamenti a ridosso delle Alpi. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli parzialmente nuvolosi. Per maggiori dettagli seguite il meteo Milano. Temperature miti e comprese tra i +9/+10°C della notte ed i +18/+19°C del primo pomeriggio.

Meteo Milano domani

Meteo domani – La giornata di domani continuerà ad essere all’insegna della stabilità su Milano e la Lombardia. Al mattino avremo tempo asciutto su tutti i settori con sole prevalente. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutta la regione, locali addensamenti da nuvolosità bassa a ridosso dei settori prealpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto cieli sereni e qualche velatura in transito, nebbie, foschie e nubi basse possibili nelle vallate alpine. Di seguito la tendenza meteo per la settimana . Temperature in aumento, comprese su Milano tra 11°C e 21°C.

CONTINUA A LEGGERE





Tendenza meteo per la settimana

Nel corso dei prossimi giorni il flusso umido perturbato tenderà ad abbassarsi di latitudine, fine ad interessare l’arco alpino nella giornata di venerdì con una piccola ondulazione ciclonica, portando qualche pioggia e neve solo a quote piuttosto elevate. Non è escluso che qualche fenomeno possa sconfinare sui settori di pianura. Weekend che dovrebbe iniziare piuttosto stabile e con cieli soleggiati, ma da domenica potrebbe arrivare un peggioramento a causa di un saccatura atlantica in affondo sul Mediterraneo.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano stabile nel corso del weekend, ma con nubi in transito nella giornata di domenica. Prossima settimana con ancora assenza di piogge. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!