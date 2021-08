METEO MILANO – Tempo stabile e SOLEGGIATO fino al WEEKEND con CALDO in aumento, a seguire possibile MALTEMPO

Situazione meteo in Italia

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna sulla Penisola Italiana transiterà una debole saccatura proveniente da est la quale apporterà maggiore avvezione di aria fredda in quota con conseguente maggiore instabilità atmosferica. Nel corso delle ore pomeridiane sono attese piogge e temporali nelle zone interne del Centro-Sud, specie su Lazio e Campania e dei temporali interesseranno anche l’arco alpino e l’Appennino settentrionale. Vediamo dunque con maggiore dettaglio le previsioni meteo per la città di Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo Milano – Al mattino avremo tempo stabile e asciutto su Milano e la Lombardia ma con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento sui rilievi alpini con l’attività convettiva che porterà alla formazioni di nubi a sviluppo verticale con associati rovesci e temporali, più asciutto sul resto della regione con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge in esaurimento in serata con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi su tutta la regione. Le temperature saranno in lieve aumento e sulla città di Milano saranno comprese tra i 20°C e i 32°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano domani sabato 21 agosto

Meteo Milano – Nella giornata di domani su Milano e la Lombardia le condizioni meteo saranno più stabili grazie alla rimonta dell’anticiclone africano sul Mediterraneo. Al mattino avremo tempo stabile e asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione e qualche nube sui rilievi alpini. Nel corso delle ore pomeridiane isolate piogge su Alpi e Prealpi, asciutto altrove con cieli per lo più sereni. Fenomeni in esaurimento in serata con prevalenza di celi sereni e qualche nube sui settori settentrionali della Lombardia. Le temperature saranno in diminuzione nei valori minimi e in aumento in quelli massimi e su Milano saranno comprese tra i 19°C e i 34°C e sulle pianure sud-orientali della regione si potranno toccare i 35-36°C. Ma vediamo ora la tendenza meteo per i giorni a seguire.