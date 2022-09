METEO MILANO – Tempo STABILE fino a domani, poi torna il MALTEMPO intenso con PIOGGE e TEMPORALI. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in atto in Italia e a Milano

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo italiano! Aria più fresca in ingresso da nord-ovest sul Mediterraneo centrale grazie ad una circolazione depressionaria in movimento dal Mare del Nord verso l’Europa centrale determina ancora instabilità in Italia. Un minimo è infatti in formazione sull’Italia settentrionale e nella giornata odierna avremo piogge soprattutto al Nord-Est, Sardegna e settori tirrenici. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per Milano e la Lombardia.

Previsioni meteo per oggi

Meteo oggi – Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi e maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi. Al pomeriggio ampi spazi di sereno su tutti i settori. In serata ancora tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Qualche nube in più nella notte. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA! Non sono attese particolari variazioni dei valori di temperatura, che saranno comprese su Milano tra 17°C e 22°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Al mattino avremo nuvolosità irregolare su tutta la regione ma con tempo asciutto. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con nuvolosità irregolare e delle schiarite sui settori meridionali della Lombardia. In serata e in nottata avremo ancora molta nuvolosità in transito con maggiori addensamenti su Alpi e Prealpi, ma senza fenomeni di rilievo associati. Vediamo di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature ancora senza grosse variazioni, comprese su Milano tra 18°C e 23°C.

Tendenza meteo per la Lombardia

Tendenza meteo – Mentre fino a domani, come abbiamo appena visto, avremo una tregua dal maltempo, un nuovo peggioramento meteo è atteso tra giovedì e venerdì per il sopraggiungere di un nuovo sistema nuvoloso oceanico, portando piogge da sparse a diffuse e temporali. Un miglioramento è atteso invece durante il weekend.





