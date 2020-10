METEO MILANO – ANTICICLONE, ma con NUBI in transito nei prossimi giorni; ecco le previsioni

Oggi giornata stabile su Milano, ma con qualche nube

Meteo Milano – Il fine settimana risulta decisamente stabile sulla Lombardia, grazie all’espansione da ovest di un vasto campo anticiclonico. Dopo il maltempo dei giorni scorsi, anche su Milano il tempo si presente stabile, seppur con cieli non del tutto sereni. Infiltrazioni umide nei bassi strati, sono le principali responsabili di addensamenti stratificati in transito sul capoluogo lombardo durante la giornata odierna. Il tempo si manterrà asciutto, quindi, senza fenomeni associati. Le temperature non subiranno significative variazioni, con un valore massimo previsto attorno ai +17°C.

Anticiclone in rinforzo nei prossimi giorni, ma con molte nubi

Meteo Milano – La fase stabile accompagnerà la Lombardia anche durante l’inizio della prossima settimana; il promontorio anticiclonico in rinforzo sul Mediterraneo centro-occidentale, proteggerà almeno inizialmente l’Italia da eventuali attacchi perturbati. Tuttavia il nord Italia rimarrà sul bordo settentrionale del campo anticiclonico, con le infiltrazioni umide che riusciranno ad insinuarsi ugualmente nei bassi strati. L’inizio della prossima settimana, quindi, su Milano sarà mediamente stabile, ma con cieli spesso grigi per dense foschie e strati bassi. Le temperature, quindi, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori odierni. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTA IL METEO MILANO!

Meteo stabile non duraturo, presto tornano le piogge

La fase di tempo asciutto non sarà particolarmente prolungata su Milano. L’anticiclone tenderà a perdere colpi già da metà settimana, determinando un graduale ispessimento della copertura nuvolosa sulla Lombardia, con prime occasionali pioviggini già tra mercoledì e giovedì su Milano. L’alta pressione, successivamente, subirà un ulteriore cedimento proprio a ridosso del prossimo weekend, aprendo la strada al transito di nuovi impulsi atlantici. Piogge più consistenti che torneranno sul capoluogo lombardo da venerdì, con un prossimo fine settimana all’insegna del clima autunnale.