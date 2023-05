Meteo Milano – Tempo uggioso con deboli piogge; temperature in aumento nei prossimi giorni

Condizioni meteo attuali

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano e ben ritrovati! Situazione sinottica che vede la persistenza di un vortice di bassa pressione a ridosso della Romagna, che dispensa maltempo al centro-nord; miglioramento delle condizioni meteo nelle prossime ore per l’esaurirsi della depressione ma a seguire dovrebbe tornare una nuova perturbazione. Di seguito vediamo in maggiore dettaglio le previsioni meteo per Milano e per la Lombardia.

Previsioni meteo di Milano per oggi

Meteo Milano – Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi 17 Maggio: al mattino cieli nuvolosi su tutti i settori con piogge sparse sulla Lombardia meridionale e più asciutto altrove. Non si escludono piogge isolate sulla città di Milano. Al pomeriggio ancora molte nubi in transito ma con fenomeni relegati ai settori prealpini. tempo asciutto ovunque in serata con nuvolosità irregolare. PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA LOMBARDIA. Temperature in lieve calo, comprese su Milano tra 13°C e 18°C.

Meteo Milano domani

Meteo domani – Per la giornata di domani avremo ancora cieli coperti con deboli precipitazioni associate sulla bassa Lombardia, Milano inclusa. Al pomeriggio fenomeni in esaurimento con ancora cieli coperti su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità compatta, ma senza fenomeni associati. Di seguito la tendenza meteo per la seconda parte della settimana. Temperature previste in calo nelle minime ed in aumento nelle massime, comprese su Milano tra 13°C e 20°C.

Tendenza meteo di Milano per la settimana

Nel corso dei prossimi giorni avremo una lacuna barica sul Mediterraneo e questa portare instabilità anche sulla Lombardia, specie a carattere pomeridiano, con acquazzoni e temporali su Alpi e Prealpi, mentre su Milano il tempo dovrebbe mantenersi asciutto. Possibile peggioramento tra venerdì e il weekend. Vi daremo ulteriori ragguagli con i prossimi aggiornamenti.





Rimani sempre aggiornato con il Centro Meteo Italiano

Meteo su Milano con un avvio di settimana più asciutto, poi nuove piogge attese per martedì. Per rimanere sempre aggiornato vi consigliamo di consultare il nostro sito ed il nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi!