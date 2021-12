METEO MILANO – Tempo VARIABILE nei prossimi giorni e con qualche possibile PIOVASCO, le previsioni

Il maltempo è tornato a colpire l’Italia nel weekend natalizio

Un weekend natalizio all’insegna del maltempo di stampo atlantico. L’arretramento dell’Alta pressione che per lunghi tratti della seconda e per la prima parte della terza decade ha interessato la nostra Penisola ha favorito la discesa di correnti più instabili, che hanno innescato una ciclogenesi sul Mediterraneo centrale. Tale evoluzione ha assicurato di conseguenza un peggioramento che ha interessato principalmente il settore tirrenico, con il nord rimasto ai margini (Liguria esclusa) e dunque con tempo che si è mantenuto stabile a Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Nonostante le condizioni meteo si siano comunque mantenute relativamente stabili a Milano, va detto che il peggioramento si è comunque manifestato attraverso un aumento della copertura nuvolosa che in queste ore e già da ieri si mostra piuttosto consistente sul capoluogo lombardo. Cieli che risulteranno nuvolosi anche in serata, ma con assenza di fenomeni rilevanti reiterata: essi infatti si concentreranno qualche centinaio di chilometri più a sud (scopri dove). Le temperature inoltre si sono attestate su valori compresi tra i -1°C di minima e i +6°C di massima circa.

Domani ulteriore peggioramento con possibili piovaschi; temperature in aumento

Un ulteriore impulso perturbato di stampo atlantico previsto sull’Italia per la giornata di domani lunedì 27 dicembre porterà un peggioramento delle condizioni meteo anche a Milano, che oltre a beneficiare di cieli molto nuvolosi, potrebbe assistere anche al ritorno di qualche piovasco dal pomeriggio e ad intermittenza fino in serata. Tale quadro in un contesto di temperature che appariranno in aumento sia nei valori minimi che in quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.