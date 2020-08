METEO MILANO – TEMPORALI e rischio NUBIFRAGI tra oggi e domani, i dettagli

Meteo in peggioramento su Milano, temporali nelle prossime ore

Le condizioni meteo sulla città di Milano si presentano incerte in questo inizio di giornata. Mentre sui settori nord della regione sono in atto forti temporali e nubifragi, specie nel comasco, con accumuli pluviometrici fino ad 80 mm, sul capoluogo lombardo attualmente il cielo si presenta a tratti nuvoloso, con i fenomeni relegati ai settori centro-nord della provincia. Nel corso delle prossime ore, il maltempo potrebbe estendersi anche alla città di Milano, dove non si escludono temporali e nubifragi tra il pomeriggio e la sera. Le temperature risultano attualmente decisamente contenute; dopo un valore minimo di +23°C, attualmente in città non si va oltre i +25°C ma con la colonnina di mercurio che nelle prossime ore riuscirà a toccare i +30°C, prima dell’arrivo di piogge e temporali.

Domani maltempo su Milano, rischio nubifragi

Meteo Milano – Le prossime 24-36 ore risulteranno decisamente dinamiche sulla Lombardia, interessata a più riprese da fenomeni localmente anche di forte intensità. I temporali e gli acquazzoni non risparmieranno la città di Milano, dove sono attesi fenomeni occasionalmente sotto forma di nubifragio. In particolare i temporali interesseranno il capoluogo lombardo non solo durante la giornata odierna, ma anche in quella di lunedì; tra la tarda notte ed il primo mattino di domani una linea temporalesca potrebbe nuovamente svilupparsi sulla Lombardia nord-occidentale, coinvolgendo anche la provincia di Milano, dove non si escludono grandinate ed allagamenti. Il maltempo, alternato a pause asciutte, insisterà sulla città lombarda fino alla serata di domani per poi volgere un graduale miglioramento nottetempo.

Temperature attese in diminuzione su Milano

Dopo la parentesi calda avvenuta nei giorni scorsi, l’estate sta nuovamente subendo una battuta d’arresto sulla Lombardia, complice il transito dell’ennesimo impulso instabile. Attualmente sulla città di Milano si registrano circa +25°C, ma con valori massimi che nel corso del pomeriggio tenderanno a raggiungere i +30°C; temperature destinate a diminuire nella giornata di domani, complice l’elevato rischio temporali, quando a Milano si faticherà a raggiungere i +30°C, mentre durante la notte difficilmente si scenderà al di sotto dei +20°C. Un’ulteriore flessione potrebbe giungere su Milano nella giornata di martedì, quando i valori massimi si attesteranno attorno ai +26/+27°C. PER TUTTI I DETTAGLI PREVISIONALI PER I PROSSIMI GIORNI, CONSULTA IL METEO MILANO!