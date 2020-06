METEO MILANO – torna il MALTEMPO con FORTI PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore

Meteo Milano in peggioramento, arrivano forti temporali

Le condizioni meteo su Milano tenderanno verso un nuovo intenso peggioramento nel corso delle prossime ore. L’avanguardia di una nuova intensa perturbazione ha già raggiunto la Lombardia in questo inizio di giornata, con i cieli che si presentano nuvolosi su Milano ed accompagnati da locali deboli piogge. Nella seconda parte di giornata i fenomeni tenderanno ad intensificarsi, assumendo carattere temporalesco ed occasionalmente anche grandinigeno. Durante i fenomeni più intensi non sono esclusi forti colpi di vento ed elevata attività elettrica; le temperature diurne non subiranno un significativo aumento, complice il maltempo, mantenendosi attorno ai +22°C.

Domani ancora maltempo su Milano, attesi ancora fenomeni intensi

Meteo Milano che si manterrà decisamente perturbato anche nei prossimi giorni, per la presenza di una vasta area ciclonica in affermazione sull’Europa centro-occidentale. Piogge e temporali che si rinnoveranno sul capoluogo lombardo anche nella giornata di domani, quando i fenomeni tenderanno ad intensificarsi nuovamente tra il pomeriggio e la serata quando non si escludono temporali anche di forte intensità. Tempo instabile anche nei giorni successivi, per un inizio di giugno decisamente anomalo e piovoso. MALTEMPO IN ARRIVO SULLA LOMBARDIA CON NUOVI FORTI TEMPORALI, PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO PER MILANO!

Temperature mediamente stabili, salvo lievi variazioni

Meteo Milano – Le condizioni meteo particolarmente dinamiche e piovose, manterranno le temperature sostanzialmente invariate su Milano, salvo locali oscillazioni durante le fasi più perturbate; nella giornata odierna, dopo una valore minimo notturno di +18°C, i valori massimi faticheranno a superare i +21/+22°C. Nel corso della settimana i valori diurni oscilleranno attorno ai +22/+24°C, mentre i valori minimi notturni non scenderanno al di sotto dei +15/+17°C complice i cieli spesso nuvolosi. Tali valori risulteranno superiori le medie del periodo di circa 2/3°C per quanto riguarda i valori minimi, mentre al di sotto per i valori massimi.