METEO MILANO – torna il MALTEMPO, PIOGGE e TEMPORALI in arrivo nelle prossime ore

Meteo Milano in peggioramento, presto arrivano piogge e temporali

Meteo Milano iniziato con cieli prevalentemente soleggiati o al più poco nuvolosi in questa prima parte di giornata, grazie ad un momentaneo miglioramento delle condizioni meteorologiche. Tuttavia da ovest è già in arrivo una nuova nuova intensa perturbazione sull’Italia, responsabile nelle ultime ore già di abbondanti piogge e nubifragi con torrenti esondati in Liguria. Durante la seconda parte di giornata il tempo volgerà verso un deciso peggioramento anche su Milano, con piogge e temporali che entro la fine del giorno raggiungeranno anche il capoluogo lombardo. I fenomeni potranno assumere occasionalmente anche carattere grandinigeno, complice l’aria fredda in arrivo alle quote medio-alte.

Meteo in graduale miglioramento domani, salvo residui disturbi

Le condizioni meteo su Milano tenderanno a migliorare gradualmente nella giornata di domani, domenica 14 giugno, per la traslazione verso levante della goccia fredda in arrivo nella prossime ore. Tuttavia nella prima parte del mattino residue piogge potranno attardarsi ancora sul capoluogo lombardo, lasciando spazio a tempo più asciutto dalla seconda parte del mattino. La giornata, successivamente, sarà caratterizzata dall’alternanza di nubi a schiarite, ma con basso rischio di precipitazioni. La prossima settimana il tempo si Milano si manterrà a tratti incerto, con possibili nuovi acquazzoni tra lunedì e giovedì, mentre l’alta pressione potrebbe giungere nel prossimo weekend.

Temperature con lievi variazioni ed attorno le medie stagionali

Se dal punto di vista meteo su Milano rimarranno condizioni mediamente instabili, dal punto di vista termico non si registreranno particolari stravolgimenti; dopo una temperatura minima odierna di +18°C, attualmente in città si raggiungono i +26°C. Tali valori si rinnoveranno anche nel corso della prossima settimana, quando i valori notturni oscilleranno attorno ai +17/+18°C, mentre i valori massimi raggiungeranno i +26/+28°C, ovvero attorno le medie del periodo.