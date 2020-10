METEO MILANO – Breve pausa dal MALTEMPO, in attesa dell’arrivo di nuove PIOGGE autunnali ecco le previsioni

Situazione Meteo a Milano

Condizioni di relativa stabilità atmosferica in questi ultimi giorni sulle regioni nord-occidentali con le correnti settentrionali piuttosto secche di caduta dall’arco alpino. Cieli sereni o al più poco nuvolosi per la città di Milano e clima gradevole nelle ore diurne. Bel tempo che però ha le ore contate in quanto una nuova perturbazione è in procinto di colpire di nuovo l’Italia con piogge tipicamente autunnali previste nella giornata di domani. PER ULTERIORI DETTAGLI RELATIVI ALL’UMIDITA’ E ALLA VENTILAZIONE DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Milano: torna il maltempo autunnale

Momentanea fase di relativo bel tempo in Italia centro-settentrionali ma con le piogge pronte a tornare anche sulla città di Milano. Italia tra un momentaneo promontorio di alta pressione e correnti instabili con rispettivamente sole al centro-nord, locali piogge o temporali al sud. Durante la giornata di domani noteremo un peggioramento meteo sulla Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna con precipitazioni in arrivo tra il mattino e il pomeriggio. In serata e nottata piogge previste al nord anche sulle altre regioni. Neve sulle Alpi oltre i 1500 metri di quota.

Previsioni Meteo prossimi giorni

Tempo stabile e clima mite ora a Milano, si andrà verso un cambiamento con le piogge di ritorno per domani. Poi nel corso del prossimo weekend tornerà il bel tempo con le temperature che tenderanno ad aumentare progressivamente e fino a oltrepassare la media di riferimento durante le ore centrali della giornata tra il weekend e l’inizio della prossima settimana. Tuttavia il maltempo riuscirà a farsi vedere ancora in Italia nelle prossime settimane con le precipitazioni che potrebbero risultare anche a tratti intense al nord Italia.