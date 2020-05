METEO MILANO – tregua dal MALTEMPO, ma la PIOGGIA tornerà presto; ecco le previsioni

Weekend con nubi sparse su Milano, poche piogge

Meteo Milano – Dopo il violento nubifragio che ha colpito il capoluogo lombardo nella nottata di ieri, il maltempo ha dato una breve tregua alla città di Milano. Le condizioni meteo in questo inizio di giornata, infatti, risultano mediamente stabili sulla città con temperature piuttosto gradevoli ed attorno ai +21°C. La seconda parte di giornata vedrà condizioni meteo su Milano sostanzialmente invariate, con nubi sparse alternate a schiarite, ma senza fenomeni di rilievo; occasionali pioviggini o locali acquazzoni potranno transitare durante le ore serali, ma si tratterà di fenomeni piuttosto localizzati e di breve durata. Tempo asciutto anche nella giornata di domenica, salvo residue pioviggini al primo mattino, ma con tempo in rapido miglioramento.

Lunedì nuovo peggioramento del tempo, maltempo dalla sera

Meteo Milano – la tregua giunta in questo fine settimana, potrebbe essere piuttosto breve; già dalla prossima settimana una nuova fase di maltempo potrebbe interessare nuovamente il Nord Italia, coinvolgendo anche la città di Milano. La nuvolosità tenderà ad aumentare già dalla giornata di lunedì 18 Maggio, con piogge e temporali in arrivo tra la sera e la notte. Al momento non si prevedono fenomeni particolarmente intensi come nei giorni scorsi, ma non sono esclusi nuovi temporali e piogge occasionalmente di moderata intensità. La goccia fredda in arrivo sull’Italia la prossima settimana, rinnoverà condizioni meteo instabili su Milano almeno fino alla giornata di giovedì, poi possibile ritorno dell’alta pressione.

Italia divisa in due: instabile al Nord, caldo estivo al Sud e Sicilia

Le condizioni meteo su Milano risultano attualmente stabili, ma piogge e temporali nelle prossime ore torneranno ad interessare l’Arco Alpino e Prealpino ed il Piemonte; su quest’ultimo non sono esclusi temporali anche di forte intensità. Deboli piogge tra il tardo pomeriggio e la sera si estenderanno anche all’Emilia-Romagna, Veneto, Friuli e localmente sulla Lombardia, mentre un caldo fuori stagione raggiungerà nuovamente il Sud e la Sicilia con temperature massime attese nelle prossime ore superiori ai +35°C. PAUSA DAL MALTEMPO MA CON NUBI SPARSE E POSSIBILE RITORNO DELLA PIOGGIA NELLE PROSSIME ORE; RIMANI SEMPRE AGGIORNATO CONSULTANDO IL METEO MILANO!