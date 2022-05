METEO MILANO – Ultimi giorni di MAGGIO in compagnia delle PIOGGE, ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo attuali a Milano

Buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Si apre il sipario sull’ultima settimana di maggio che sembrerebbe portare maggiore variabilità soprattutto al nord Italia: il flusso atlantico risulterà più ingombrante in questi giorni e permetterà al promontorio d’alta pressione di regredire alle latitudini più meridionali del nostro continente. Previste dunque piogge e maltempo nei prossimi giorni sulla città di Milano come vedremo nei prossimi paragrafi.

Meteo oggi – Nuvolosità irregolare al mattino specie sulle zone alpine, mentre altrove i cieli risulteranno generalmente poco nuvolosi. Al pomeriggio atteso un aumento dell’instabilità che determinerà la formazione di rovesci e acquazzoni sui rilievi, mentre su Milano i cieli risulteranno ancora poco nuvolosi. In serata si rinnovano condizioni meteo instabili sulla fascia alpina e prealpina; non sono attese variazioni altrove. Le temperature sono previste in aumento nei valori minimi ed in calo nelle massime, comprese tra 21°C e 29°C. I venti soffieranno dai quadranti occidentali o sud-occidentali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo domani – Per la giornata di domani è atteso un peggioramento delle condizioni meteo: al mattino avremo nuvolosità medio-alta in transito su tutti i settori, con deboli piogge sui rilievi. Nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento dell’instabilità che potrebbe portare anche a deboli piogge su MIlano; fenomeni più organizzati sul Comasco e sul Pavese. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile con precipitazioni sparse, anche intense sulle zone interne. Le temperature subiranno un brusco calo e saranno comprese tra 19°C e 26°C. I venti risulteranno deboli di direzione variabile. Vediamo a seguire la tendenza meteo per la settimana.

Come anticipato l’arretramento dell’alta pressione permetterà un peggioramento meteo fino alla giornata di mercoledì; fino a questo momento saranno possibili piogge e temporali anche in sconfinamento fin sulle zone di pianura. Situazione che potrebbe ben presto migliorare nella seconda parte della settimana, con instabilità più concentrata sulle zone alpine. Trattandosi di una tendenza vi invitiamo a seguire i nostri prossimi editoriali meteo.

