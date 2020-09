METEO MILANO – Ultimi SCAMPOLI di ESTATE, poi arriva il MALTEMPO, ecco le previsioni

Bel tempo su tutta la nostra Penisola

Nella giornata di oggi si sono osservate e continuano a persistere condizioni di generale bel tempo sulla nostra Penisola, grazie all’azione di un promontorio anticiclonico di matrice afroazzorriana solido anche oltralpe, dove porta le anomalie termiche più marcate. Condizioni climatiche tutt’altro che autunnali anche in Italia, con le temperature che in molti casi hanno raggiunto valori tipici del periodo di luglio e/o di agosto. Le condizioni meteo sono dunque migliorate anche sull’estremo sud dove ieri, il passaggio dell’uragano mediterraneo “Udine” ha causato nubifragi accompagnati da intense mareggiate e ventilazione in rinforzo sulla Calabria jonica. Bel tempo troviamo oggi anche a Milano, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Come accennato in precedenza, gli effetti portati al suolo dall’Anticiclone afroazzorriano si fanno ancora evidenti sulla città di Milano (così come sul resto del Paese), dove fin dalle prime ore di questa mattina insistono cieli pressoché soleggiati, con condizioni meteo dunque visibilmente stabili e asciutte. Tale situazione si protrarrà e si rinnoverà nel corso della serata ormai alle porte, con cieli sereni persistenti. Temperature che rispetto alla giornata di ieri hanno subito un primo calo soprattutto nei valori massimi che oggi si attestano sui +29°C a seguito di una minima intorno ai +20°C.

Domani più nuvoloso, massime ancora in calo; calano anche le minime

Nella giornata di domani sabato 19 settembre si osserverà il progressivo avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica che si centrerà nel tratto di mare compreso tra la Francia e la Spagna entro domenica. Tale avvicinamento, determinerà un primo peggioramento delle condizioni meteo sulle regioni nordoccidentali (Milano compresa), piuttosto evidente grazie ad un aumento della copertura nuvolosa, in un contesto di tempo che dovrebbe comunque rimanere stabile e asciutto. Si verificherà altresì sul capoluogo lombardo un ulteriore calo delle temperature massime e che questa volta riguarderà anche i valori minimi. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.