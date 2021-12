METEO MILANO – Verso un CAPODANNO uggioso con TEMPERATURE in aumento, le PREVISIONI per la LOMBARDIA

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Buongiorno e buon inizio di settimana cari amici del Centro Meteo Italiano! Italia alle prese con un nuovo impulso di stampo polare che nel corso della giornata odierna apporterà maggiore nuvolosità da nord a sud e condizioni di maltempo diffuso. Su Milano le precipitazioni si paleseranno nel corso della giornata odienra, specie tra pomeriggio e sera. Vediamo dunque nel dettaglio le previsioni meteo.

Meteo Milano oggi

Meteo Milano – Giornata odierna caratterizzata da nuvolosità compatta nel corso delle ore mattutine, su Milano. Al pomeriggio sono attese precipitazioni deboli o moderate su gran parte della Lombardia, con precipitazioni a carattere nevoso oltre i 1000-1200 metri. In serata avremo precipitazioni in esaurimento, con pioviggini relegate alle zone pianeggianti. Le temperature risulteranno in aumento, sia nei valori minimi che massimi, su Milano comprese tra 5°C e 7°C. I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo di Milano per domani

Meteo domani – Giornata di domani con assenza prevalente di precipitazioni ma nuvolosità compatta che risulterà insistente sul nostro territorio. Nel corso delle ore notturne avremo nuvolosità irregolare sui settori Alpini con isolate precipitazioni a carattere nevoso oltre i 1500 metri di altitudine. Ulteriore aumento delle temperature, che saranno comprese tra 5°C e 8°C. Ventilazione occidentale con intendità debole. Vediamo la tendenza per il medio termine!