METEO MILANO – Verso un fine settimana ROVENTE con TEMPERATURE fino a +37°C

Situazione meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! L’attuale situazione sinottica vede un campo d’alta pressione dominare sull’Italia; contestualmente una saccatura depressionaria sta lambendo i settori dell’Europa centrale portando condizioni di forte maltempo specie sulla Germania. Per quest’oggi avremo ancora precipitazioni pomeridiane sui settori Alpini. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo – Queste le previsioni per oggi venerdì 1 luglio: al mattino avremo il transito di un fronte instabile che porterà piogge sparse su Alpi e Prealpi, anche a carattere di rovescio o temporale, più asciutto su Milano e sul resto della Lombardia con nuvolosità in transito ed ampi spazi di sereno sui settori più meridionali della regione. Al pomeriggio residui fenomeni ancora sui settori alpini e prealpini con locali sconfinamenti su Bergamasco e Bresciano, migliora sul resto della Lombardia con cieli soleggiati. In serata tempo asciutto su tutti i settori con ampie schiarite in arrivo che porteranno cieli sereni su tutta la regione. Le temperature saranno comprese tra 24°C e 31°C (in aumento su tutta la Lombardia). I venti soffieranno con intensità debole e direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI CONSULTATE LE PREVISIONI METEO MILANO SEMPRE AGGIORNATE! Per la giornata di domani grazie al graduale aumento di pressione avremo tempo più stabile e rovesci pomeridiani più localizzati sulle Alpi. Vediamo le previsioni dettagliate.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani – Al mattino avremo tanto sole su tutti i settori. Nel corso delle ore pomeridiane è atteso un aumento della nuvolosità sulle Alpi, con isolati fenomeni sui settori di confine. Tempo nuovamente stabile in serata con cieli per lo più sereni. Qualche velatura in transito nelle ore notturne. Atteso un aumento delle temperature, che su Milano saranno comprese tra 22°C e 34°C. I venti risulteranno deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Nella giornata di domenica situazione analoga con rovesci pomeridiani sulle Alpi e temperature in progressivo aumento. Vediamo la tendenza.

Tendenza meteo per il weekend

Nel corso del weekend avremo una poderosa spinta africana sul Mediterraneo centro-occidentale che porterà sull’Italia tempo stabile con cieli soleggiati e temperature nuovamente roventi con massime che al Centro-Sud potranno raggiungere di nuovo i 40°C. Su Milano e la Lombardia il fine settimana trascorrerà all’insegna del bel tempo con caldo intenso e massime che sulla città di Milano arriveranno ai 35°C o anche leggermente superiori.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.