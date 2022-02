METEO MILANO – Weekend ALTALENANTE in LOMBARDIA, con qualche PIOGGIA e nubi BASSE. Le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia e a Milano

Buongiorno a tutti e buon venerdì cari lettori del Centro Meteo Italiano! Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità bassa su Liguria, Pianura Padana, golfo di Venezia ed in generale sulle coste del Tirreno. La giornata odierna vedrà un progressivo aumento della nuvolosità e la formazione di precipitazioni a partire dalla Liguria e dal Friuli. Cosa accadrà su Milano nel contempo? Andiamo a scoprirlo insieme nel prossimo paragrafo.

Previsioni meteo Milano oggi

Meteo oggi – Condizioni meteo stabili su Milano e sulla Lombardia per quest’oggi: al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni, ma con nebbie e nubi basse in Pianura Padana e che sulla Lombardia occidentale si potranno spingere fino al Varesotto. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con nebbie e nubi basse persistenti sugli stessi settori e sereno altrove. Nuvolosità in aumento in serata che renderà i cieli nuvolosi su tutti i settori, ma ancora con tempo asciutto. Qualche pioggia in arrivo invece nella notte specie sui settori occidentali della regione. Temperature minime in aumento e massime in calo, comprese su Milano tra 5°C e 12°C. Venti deboli dai quadranti orientali o sud orientali. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Milano per domani

Meteo domani – Primo giorno del weekend caratterizzato da maltempo specie sui settori adiacenti alla Pianura Padana al mattino ma anche al pomeriggio. I cieli su Milano ma anche su Prealpi e Alpi nel corso delle ore diurne risulteranno coperti, ma senza fenomeni associati. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto sui medesimi settori, con ancora pioviggini su Pavese, Lodigiano, Cremonese e Mantovano. Più stabile in nottata. Le temperature risulteranno in aumento sia nei valori minimi che massimi, comprese su Milano tra 8°C e 13°C. Ventilazione debole dai quadranti nord-occidentali. Vediamo a seguire la tendenza meteo per i prossimi giorni.