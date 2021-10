METEO MILANO – WEEKEND con cieli CUPI e qualche PIOGGIA in città, ecco le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, forte maltempo in Sicilia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si sono mantenute oggi generalmente stabili sul territorio peninsulare sia pur non sempre in un contesto di cieli così limpidi, mentre forte maltempo si è registrato invece sulla Sicilia, con piogge e temporali anche localmente intensi che hanno colpito in special modo le aree interne. Non a caso la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo tutt’ora vigente in tutto il territorio regionale. Agli antipodi e più precisamente a Milano, il tempo si è mantenuto invece stabile e asciutto, come vedremo.

Previsioni meteo Milano oggi

Alternanza di fasi nuvolose ad altre con maggiori schiarite è stato il leit-motiv di tutta la giornata meneghina odierna, con condizioni meteo rimaste comunque stabili e asciutte. Dopo infatti le schiarite del pomeriggio avanza nuovamente qualche innocua nube passeggera in serata a Milano, con tempo che rimarrà ancora asciutto così come in tutto il territorio peninsulare. Le temperature oggi si sono attestate tra i +16°C di minima e i +23°C di massima circa.

Nuvolosità in aumento per domani

Nella giornata di domani sabato 2 ottobre il ristagno di correnti perturbate nel Mediterraneo provocheranno una lieve circolazione instabile, con piogge o temporali sulle Isole Maggiori e con isolati rovesci plausibili anche sul medio Tirreno (Lazio soprattutto). A Milano le condizioni meteo si manterranno invece ancora stabili, nonostante un aumento della copertura nuvolosa, via via comunque più compatta. Le temperature in questo caso non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento nei valori minimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI MILANO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.