METEO – Moderato MALTEMPO in arrivo in ITALIA a ridosso del WEEKEND, ecco la lista delle regioni interessate

Meteo Italia: L’anticiclone non assicura bel tempo per tutti

Le condizioni meteo in Italia risultano generalmente stabili in queste ore ma non sempre soleggiate a causa della presenza di nubi ai bassi strati sulle regioni settentrionali dove oltretutto non si esclude la possibilità di deboli piogge o pioviggini sulla Liguria e nella giornata di domani anche tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Poi a ridosso del prossimo weekend la situazione meteo in alcune regioni d’Italia tenderà a peggiorare ulteriormente come vedremo più avanti con piogge diffuse. All’interno di un apposito editoriale troverete maggiori dettagli in merito.

Meteo Italia: temperature in ulteriore aumento

Dopo una lunga fase all’insegna del maltempo con piogge e nevicate fino a quote medio-basse in Italia, ecco il bel tempo e il clima tipicamente primaverile sulla nostra Penisola. L’ anticiclone delle Azzorre emigra dalla sua sede originaria verso l’europa occidentale e il Mediterraneo portando con se anche un sensibile aumento delle temperature. Nella giornata odierna infatti saranno molte le città che marcheranno valori massimi oltre i 20°c.

Meteo Primavera, possibile ondata di freddo a fine Marzo

Nella giornata di domani ci attendiamo nubi irregolari al nord e deboli piogge possibili sulla Liguria, Veneto e Friuli Stabile al centro Italia con nubi irregolari fin dal mattino. Sole prevalente su tutte le regioni meridionali peninsulari e insulari durante l’intera giornata. Temperature in ulteriore aumento. Nella giornata di Sabato poi le piogge interesseranno il nord Italia al mattino e al pomeriggio anche il centro Italia. Si tratterà di fenomeni tuttavia di debole o di moderata intensità.