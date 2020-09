METEO – MONSONI devastano tutto in Pakistan, il BILANCIO si AGGRAVA ulteriormente: 46 vittime, i dettagli

Stabile e asciutto in Italia con temperature allineate alla media del periodo

Sta proseguendo da qualche giorno a questa una parentesi decisamente più stabile per l’Italia, in particolare dalla giornata di ieri, dopo che le residue correnti di maltempo determinassero lo sviluppo di qualche disturbo temporalesco localizzato sulle zone interne del centro-sud e della Sicilia nella giornata di giovedì 3 settembre. L’Anticiclone infatti è tornato in pieno controllo del bacino del Mediterraneo, portando condizioni di generale bel tempo sullo stivale con cieli in prevalenza soleggiati o al più poco nuvolosi. Tutto ciò si inserisce all’interno di un contesto climatico decisamente gradevole e tipico dell’estate settembrina.

Ventilazione in attenuazione al sud Italia

Nella giornata di ieri la presenza di una circolazione depressionaria sulla Penisola balcanica ha determinato l’incanalamento dei venti nel Mar Adriatico, con le correnti in intensificazione proprio sul basso versante adriatico e in uscita sul resto del meridione, con le raffiche che raggiungevano diffusamente i 50km/h e localmente fino a 70km/h nel salentino. Quest’oggi notiamo una netta attenuazione della ventilazione a causa dello spostamento della predetta circolazione depressionaria verso la Penisola turca, sospinta dall’Anticiclone che dunque attualmente avvolge anche la Penisola balcanica.

Monsoni continuano a portare morte e devastazione in Pakistan

Le piogge torrenziali si stanno letteralmente accanendo sulle Province nordoccidentali del Pakistan: nei passati giorni infatti avevamo parlato di come i nubifragi, provocati proprio dall’attività monsonica che, nonostante l’invecchiamento della stagione estiva, continua ad essere particolarmente vivace, avevano causato inondazioni e alluvioni, con diversi morti e dispersi. Nelle scorse ore le condizioni meteo all’interno del territorio nazionale e al confine con l’India non sono certo migliorate e hanno provocato un aggravamento di un bilancio che già di suo era pesante, come vedremo nel prossimo paragrafo.