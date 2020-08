METEO – MONSONI spietati, ancora ALLUVIONI e INONDAZIONI in India con MORTI e DANNI INGENTI, ecco i dettagli

Bel tempo sulle regioni centro-meridionali

Nella giornata odierna le regioni centro-meridionali continuano a gradire di condizioni di generale bel tempo con cieli essenzialmente sereni ovunque, eccezion fatta per la dorsale appenninica dove qualche addensamento è presente e potrebbe nel corso di questo pomeriggio portare allo sviluppo di isolati temporali. Questo grazie alla resistenza di un campo di Alta pressione di matrice africana che ormai da diverse settimane sta avvolgendo questi settori dove porta clima pienamente estivo e temperature in alcuni casi eccessive, tanto che per oggi il Ministero della Salute ha emanato bollino rosso per 5 città.

Disturbi al nord Italia

Le correnti atlantiche tuttavia stanno tornando a spingere dai quadranti settentrionali, mettendo a dura prova la resistenza dell’Anticiclone africano costretto ad abbozzare. Nel corso di questo pomeriggio infatti si stanno formando diversi sistemi temporaleschi che tuttavia interessano solamente i rilievi montuosi del nord Italia, in estensione comunque verso le pianure, soprattutto piemontesi. Più stabile e asciutto momentaneamente sulle regioni nordorientali. Per quanto riguarda l’evoluzione meteo relativa alle prossime ore e in particolare alla serata, abbiamo approfondito all’interno di un apposito editoriale.

Fenomeni meteorologici nel mondo, monsoni ancora in gran forma

In una situazione meteorologica che in Italia appare ancora tutto sommato tranquilla, dirigiamoci come solito facciamo in questi casi oltre i nostri confini nazionali per commentare e approfondire quanto di estremo accade nel mondo a livello ovviamente prettamente climatico. Torniamo quest’oggi sul continente asiatico, in particolare nei Paesi meridionali, dove i monsoni dopo aver mietuto molte vittime nelle settimane trascorse, stanno continuando a dare il meglio di loro, soprattutto in India, come vedremo anche nel prossimo paragrafo. La stagione monsonica che ha i suoi massimi proprio nel trimestre estivo non sembra dunque assolutamente placarsi, almeno al momento.