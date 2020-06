METEO – MOSTRUOSO ANTICICLONE in arrivo in ITALIA con CALDO AFRICANO? Avanza l’ESTATE, ecco tutti i dettagli

Estate tentennante, ma è oggi il solstizio

Non si può certo dire che l’Estate meteorologica (che inizia, come ogni anno, il 1° di giugno) abbia avuto una partenza sprint, anzi tutt’altro: in questi primi 20 giorni infatti frequenti sono stati gli affondi perturbati di matrice atlantica sulla nostra Penisola che hanno causato spesso maltempo anche particolarmente intenso soprattutto sulle regioni settentrionali. L’Estate astronomica subentrerà quest’oggi alle 23.43 italiane, ma sulla carta rimane questo il suo primo giorno: essa inizia piuttosto bene con generale bel tempo (eccezion fatta, come vedremo, per qualche settore) e temperature tutto sommato gradevoli.

Maltempo sul Friuli Venezia Giulia

Dopo una mattinata trascorsa all’insegna della generale stabilità che ha avvolto dunque l’intero territorio nazionale, nel corso di questo pomeriggio vari addensamenti in sviluppo soprattutto sul Friuli Venezia Giulia daranno luogo alla formazione di temporali estremamente localizzati quanto possibilmente intensi. La regione è stata già duramente colpito dalla spiccata instabilità qualche giorno fa, ma questa volta i temporali presenteranno dunque carattere meno diffuso. Gli accumuli complessivi entro fine giornata mostreranno infatti valori piuttosto deboli, anche se comunque cospicui se relazionati al tempo con cui si registreranno.

Dalla prossima settimana l’Anticiclone fa la voce grossa nel Mediterraneo

A partire però dalla prossima settimana e già da lunedì 22 giugno, le condizioni meteo sul nostro Paese subiranno un ulteriore miglioramento dopo che nella giornata di domani domenica 21 si osserverà la formazione e il successivo sviluppo di temporali lungo la dorsale appenninica. L’Anticiclone inizierà infatti a fare la voce grossa respingendo i flussi instabili e relegandoli nei settori europei più orientali e tornando ad avvolgere pienamente la nostra Penisola. L’Anticiclone, stando a quanto mostra l’ultima emissione del centro di calcolo europeo ECMWF, potrebbe interessare l’Italia almeno fino alla fine di giugno, con temperature in graduale e progressivo aumento.