METEO NAPOLI – Accesa VARIABILITA’ in città, presto arriva il MALTEMPO, ecco le previsioni

Generica stabilità sull’Italia

Nella giornata odierna troviamo condizioni meteo di generale stabilità sull’Italia, grazie anche a cieli sereni o al più poco nuvolosi, con addensamenti maggiori al sud dove fino a ieri imperversavano rovesci e acquazzoni localizzati che hanno portato persino qualche disagio, in particolare in Sicilia. Le correnti perturbate che erano responsabili della formazione del maltempo si trovano tuttavia in allontanamento, anche se l’Alta pressione è destinata ad avere le ore contate sulla nostra Penisola. A Napoli il tempo è fin qui rimasto stabile e asciutto, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della città di Napoli sono andate migliorando: se infatti nella prima parte nuvolosità irregolare disturbava i cieli partenopei, a partire da questo pomeriggio evidenti sono state le schiarite con cieli divenuti pressoché sereni. Tali rimarranno anche nel corso della corrente serata, con le temperature che si aggirano tra i +12°C di minima a cui è seguita una massima di circa +19°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Variabilità accesa per domani e temperature minime in aumento

Nella giornata di domani venerdì 27 novembre, mentre la Sardegna avrà a che fare con i primi nubifragi a causa dell’avvicinamento di un vortice depressionario generatosi nel Mediterraneo, la città di Napoli sarà ancora alle prese con un’accesa variabilità, con tempo che tuttavia rimarrà ancora una volta asciutto. Fasi serene si alterneranno ad altre con nubi in transito, ma innocue. Temperature attese aumentare nei valori minimi, mentre stazioneranno in quelli massimi.