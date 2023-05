Meteo Napoli – Acquazzoni e temporali pomeridiani anche nei prossimi giorni, lieve attenuazione nel weekend

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e ben ritrovati da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! L’alta pressione sbilanciata verso le Isole Britanniche ed un nuovo calo dei geopotenziali sul Mediterraneo sta riportando l’instabilità pomeridiana ad essere protagonista sull’Italia. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Previsioni meteo Napoli per oggi 30 maggio

Meteo Napoli – Al primo mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con cieli poco nuvolosi. A partire da metà mattinata primi acquazzoni e temporali in sviluppo nelle zone interne, specie tra Irpinia e Cilento. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi su tutta la regione, localmente anche fin sulle coste. Locali temporali potranno quindi interessare anche la città di Napoli, specie nel tardo pomeriggio. Migliora in serata con fenomeni che lasceranno spazio alle velature. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature senza grosse variazioni e comprese su Napoli tra i +17/+18°C di minima ed i +25/+26°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

Meteo Napoli – Anche la giornata di domani vedrà protagonista l’instabilità pomeridiana in Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali che dalle zone interne si muoveranno fin sulle coste, interessando anche la città di Napoli. Fenomeni in esaurimento in serata ma con ancora nuvolosità irregolare in transito. Di seguito la tendenza meteo per la settimana . Temperature stabili o in lieve calo, comprese su Napoli tra 16°C e 25°C.

CONTINUA A LEGGERE





Settimana tra acquazzoni pomeridiani e schiarite

Instabilità pomeridiana accentuata sull’Italia nel corso della settimana, con lieve attenuazione al Sud nel weekend. Anche i prossimi giorni vedranno quindi bel tempo al mattino e acquazzoni e temporali sparsi sulla Campania nelle ore pomeridiane, con locali fenomeni anche sulle coste. Nel corso del weekend, grazie ad un lieve rinforzo dell’alta pressione, i fenomeni pomeridiani dovrebbe rimanere maggiormente relegati alle zone interne. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, mantenendosi in linea con le medie del periodo. Rimanete aggiornati!

Meteo Napoli: rimani sempre aggiornato con il nostro canale YouTube!

Meteo su Napoli stabile al mattino ma con acquazzoni e temporali in formazione al pomeriggio. Vi invitiamo a rimanere costantemente aggiornati iscrivendovi al nostro canale Youtube e consultando il nostro sito meteo!