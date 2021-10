METEO NAPOLI – ALLERTA per VENTO, scatta la chiusura di PARCHI e CIMITERI, ecco le PREVISIONI

Condizioni meteo in Italia, sotto le intense raffiche di Grecale

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Come abbiamo visto l’Italia è sotto l’influenza di una perturbazione attualmente situata a ridosso delle regioni meridionali. La formazione di un minimo depressionario attualmente situato sullo Ionio, ha attivato forti venti di grecale sulle regioni del centro ma anche su quelle del sud Italia come Napoli, sulla quale è stata diramata un’allerta per vento. Vediamo quale sarà l’andamento meteo della giornata e le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo oggi – Nel corso della giornata odierna avremo cieli irregolarmente coperti sul Salernitano e sul Cilento; su Napoli i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio grazie all’allontanamento della perturbazione verso sud, avremo ampi spazi di sereno sulla Campania, Napoli inclusa. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con cieli pienamente sereni. Le temperature sono previste in calo, comprese su Napoli tra 13°C e 19°C. I venti soffieranno con intensità moderata e raffiche massime che potranno anche oltrepassare i 50 km/h. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo Napoli domani

Meteo domani – Nel corso della giornata di domani i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi: al mattino su Napoli splenderà il sole, mentre sulle zone interne sarà possibile qualche addensamento innocuo. Al pomeriggio avremo ancora cieli soleggiati, con nubi irregolari tra Salernitano e Cilento. Tempo del tutto stabile anche in serata con ampi spazi di sereno. Nessuna variazione prevista nella notte. Le temperature subiranno un ulteriore calo nei valori minimi, comprese tra 11°C e 19°C su Napoli. Venti ancora dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Vediamo di seguito i dettagli dell’allerta meteo diramata.