METEO NAPOLI – Alternanza di fasi NUVOLOSE e SCHIARITE; TEMPERATURE in aumento, ecco le previsioni

Isolate eccezioni di maltempo in mezzo ad un mare di stabilità quest’oggi in Italia

Anche nella giornata odierna così come nelle ultime, le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano quasi totalmente stabili, favorite dalla presenza dell’Anticiclone afroazzorriano, con temperature in aumento e vicine alla media del periodo. Tuttavia, il passaggio di aria più calda in quota a contatto con un mare più fresco è responsabile di un importante cumulogenesi sull’alto versante tirrenico con qualche isolato rovescio nel pomeriggio che ha colpito soprattutto lo spezzino. A Napoli il tempo si è invece mantenuto stabile e con cieli perlopiù soleggiati, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

L’Anticiclone ha quest’oggi garantito una visibile stabilità sulla città di Napoli, con cieli che sia nella mattinata che nel pomeriggio sono risultati pressoché soleggiati e contraddistinti dall’assenza di disturbi nuvolosi. Disturbi nuvolosi che invece potrebbero interessare il capoluogo campano in serata, mentre sull’alto Piemonte avranno a che fare con i primi possibili piovaschi, il tutto causato dal transito di correnti più umide nel Mediterraneo. Tuttavia il tempo si manterrà asciutto sulla città partenopea, con temperature che si sono attestate tra i +10°C di minima e una massima prossima ai +18°C.

Crescenti disturbi nuvolosi domani, ma schiarite in serata

Il transito delle suddette correnti umide caratterizzerà buona parte della giornata di domani sabato 27 marzo a Napoli attraverso crescenti disturbi nuvolosi, con cieli poco o parzialmente annuvolati fino al pomeriggio, a cui seguiranno schiarite in serata dovute all’allontanamento della massa d’aria umida. Cieli che torneranno dunque sereni in serata con condizioni meteo stabili e con temperature che rimarranno sostanzialmente invariate rispetto alla giornata odierna. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.