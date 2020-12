METEO NAPOLI – Alto rischio NUBIFRAGI nei prossimi giorni, tutte le previsioni nei dettagli con il MALTEMPO protagonista

Maltempo in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni

La situazione sinottica a grande scala indica in questo momento un possente campo di bassa pressione sempre attivo sull’Europa occidentale con valori di pressione inferiori ai 1000 hPa sul Regno Unito, Francia, Paesi Bassi e Germania. La circolazione di bassa pressione pilota correnti instabili e fredde in quota fin sul Mediterraneo centro-occidentale dove troviamo di conseguenza varie ciclogenesi in grado di portate maltempo intenso, anche sulla città di Napoli. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Italia

Ennesima perturbazione di natura polare-marittima in approccio sull’Italia, peggioramento meteo atteso nella giornata di domani con piogge, temporali, locali nubifragi e nevicate. Neve prevista sia sulle Alpi e fino a quote molto basse che in Appennino e fino a quote medie durante la giornata di domani, martedì 8 Dicembre. Piogge anche di forte intensità raggiungeranno la Toscana e a scendere lungo le regioni tirreniche compresa la Campania. Procede senza remore la lunga fase meteo perturbata e dai connotati tipicamente invernali su tutta Italia.

Previsioni meteo Napoli

Sulla città di Napoli pertanto come in gran parte delle principali città del Paese, la festa dell’Immacolata sarà caratterizzata dal maltempo di forte intensità. Nello specifico, maltempo sulle regioni meridionali al mattino con temporali intensi sulla Sardegna. Al pomeriggio peggiora sui versanti tirrenici ed in serata forti precipitazioni tra Campania e Calabria, altrove non sono previste variazioni di rilievo. Attenzione alle forti raffiche di vento previste durante i fenomeni più intensi e conseguenti mareggiate lungo le coste esposte ai venti occidentali.