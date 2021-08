METEO NAPOLI – Ampie SCHIARITE in arrivo con fase più ASSOLATA, ma con clima relativamente FRESCO; le previsioni

Il maltempo flagella alcune zone del Paese

Anche nella giornata odierna abbiamo assistito a condizioni meteo di maltempo all’interno della nostra Penisola, dovute ad un nuovo impulso di natura nordatlantica. Piogge e temporali hanno colpito principalmente Umbria e Marche, laddove le temperature massime in alcuni casi si aggirano intorno ai +20°C o di poco superiori persino in pianura. Localizzati rovesci o temporali hanno comunque interessato diversi settori del centro-nord, con il fronte che attualmente sta traslando verso il basso versante adriatico. Piogge che in nottata hanno interessato anche Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo una nottata piuttosto perturbata con piogge anche intense che hanno provocato più di qualche problema a Napoli scaricando al suolo circa 18 millimetri, le condizioni meteo sono andate successivamente migliorando, con graduali schiarite soprattutto nel pomeriggio e tempo più asciutto. In serata si apriranno ulteriori schiarite, con cieli che torneranno sereni sul capoluogo campano. Le temperature si sono invece attestate tra i +20°C di minima e i +27°C di massima circa.

Minime in calo per domani

Le schiarite lasceranno quindi spazio a cieli pressoché sereni anche nella giornata di domani domenica 29 agosto a Napoli, con le condizioni meteo che risulteranno dunque visibilmente stabili. Qualche addensamento possibile in serata dovuto all’intrusione di correnti più umide a quote medie, ma comunque innocuo. Le temperature inoltre diminuiranno nei valori minimi al netto della stazionarietà di quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.