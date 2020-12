METEO NAPOLI – Ancora qualche giorno in compagnia del MALTEMPO, poi SCHIARITE dopo il WEEKEND; ecco le previsioni

Ancora maltempo fino al termine della settimana

Buona sera cari lettori di Napoli e della Campania del Centro Meteo Italiano! Nel pomeriggio l’Italia si trovava ancora sotto l’egemonia del maltempo, grazie all’afflusso polare presente sul nostro territorio. La nostra regione è sotto alcuni fenomeni temporaleschi e piogge piuttosto localizzate che anticipano l’arrivo della perturbazione nelle prossime ore. Un minimo depressionario traslerà dalla Sardegna andando ad impattare sulla Calabria Tirrenica domani mattina, richiamando aria umida anche sul nostro territorio. Dunque avremo ancora qualche giornata piovosa, con un weekend che sarà diviso a metà tra piogge e più sole da Domenica. Entriamo nel dettaglio e scopriamo le previsioni per oggi e per domani di Napoli!

Previsioni meteo per Napoli di oggi

Come già anticipato nel precedente paragrafo la serata odierna proseguirà con la presenza di nuvolosità irregolare e piovaschi anche moderati specie sulla provincia di Napoli. Nella notte tornerà successivamente la pioggia grazie alla penultima perturbazione della settimana che passerà a largo del Tirreno e che permetterà anche deboli nevicate a quote di bassa montagna. Le temperature grazie alle correnti occidentali risulteranno molto ravvicinate fra di loro: le massime potranno oltrepassare i 13°C, mentre le minime scenderanno tra i 12°C ed i 13°C. La ventilazione risulterà generalmente debole. Per ulteriori dettagli non perdetevi le nostre previsioni grafiche per Napoli e per la Campania!

Meteo Napoli domani: piogge al mattino, migliora al pomeriggio

Anche la giornata di domani sarà interessata dalle piogge specialmente alle ore mattutine, anche se risulteranno di debole intensità sulla nostra provincia. Più intense sul Salernitano e sul Cilento dove potranno manifestarsi anche sotto forma di temporale. La neve sull’Appennino si potrà manifestare anche al di sotto dei 1000 metri di quota. Nel corso del pomeriggio le condizioni meteo volgeranno ad un generale miglioramento con cieli poco nuvolosi e deboli nevicate ancora sulle zone montane dell’Irpinia. In serata avremo tempo asciutto ma con nuvolosità di tipo irregolare. I venti risulteranno prevalentemente deboli, dai quadranti nord-orientali richiamati dal passaggio del minimo. Le temperature subiranno un calo sia nei valori minimi (10°C) che nei valori massimi (12°C). Il weekend come già detto sarà diviso a metà: da una parte avremo tempo instabile nel corso di Sabato, ma poi Domenica volgerà sempre più alla stabilità.