METEO NAPOLI – Ancora tanto SOLE, PIOGGE in arrivo domani, FREDDO a seguire con possibile NEVE a bassa quota

Tempo ancora stabile in Italia ma con peggioramento in arrivo

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Un campo di alta pressione è ancora presente tra Mediterraneo ed Europa occidentale, ma una saccatura settentrionale raggiungerà il Nord Italia entro le ore serali. Tempo quindi ancora stabile sulla Penisola Italiana con prevalenza di cieli sereni e nebbie o foschie in pianura. Nelle ore serali nuvolosità in aumento prima al Nord e poi sulle regioni tirreniche con piogge che a partire dalla Liguria si estenderanno entro la notte anche alle regioni centrali tirreniche e l’Umbria. Vediamo dunque le previsioni meteo in maggiore dettagli per Napoli e la Campania.

Previsioni meteo Napoli oggi

Meteo Napoli – La giornata odierna sarà caratterizzata condizioni meteo stabili su Napoli e la Campania. Al mattino avremo tempo asciutto con prevalenza di cieli sereni su tutta la regione. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Campania con prevalenza di cieli sereni e qualche nube in arrivo sui settori settentrionali. Nuvolosità in aumento nella notte con deboli piogge associate. Temperature in generale diminuzione e su Napoli saranno comprese tra 8°C e 12°C. Ventilazione molto debole di direzione variabile. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Napoli domani

Meteo Napoli domani – La giornata di domani su Napoli e la Campania sarà caratterizzata da condizioni meteo instabili. Al mattino avremo cieli irregolarmente nuvolosi su tutta la regione con piogge sparse. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con ancora piogge sparse su tutta la Campania, ancora con intensità debole o moderata. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabili con precipitazione sparse su tutti i settori. Temperature minime in generale aumento e massime stazionarie, comprese su Napoli tra 12°C e 13°C. Venti deboli o moderati dai quadranti sud-occidentali. Vediamo di seguito la tendenza meteo per gli ultimi giorni della settimana.