METEO NAPOLI – ANTICICLONE AFROAZZORRIANO porta clima gradevole e BEL TEMPO, ecco le previsioni

Meglio al nord, peggio sulle regioni centro-meridionali

Le condizioni meteo appaiono in deciso miglioramento sulla città di Torino e più generalmente su tutto il nord Italia oggi, dopo che correnti di maltempo di origine nordatlantica hanno imperversato fino alla giornata di ieri portando persino qualche danno su Verona e la sua Provincia. Al netto di ciò però, il tempo è peggiorato localmente nella giornata odierna sulle regioni centro-meridionali, soprattutto nelle zone interne e in Sicilia. I fenomeni, benché isolati, sono comunque intensi e accompagnati spesso da attività temporalesca e occasionalmente da grandinate.

Previsioni meteo Napoli oggi

Dopo il rapido passaggio perturbato che ha interessato la città di Napoli nella giornata di lunedì, le condizioni meteo hanno teso subito ad un immediato miglioramento fin da ieri, grazie alla nuova spinta posta in atto dall’Alta pressione di origine afroazzorriana in arrivo dai quadranti sudoccidentali. Tuttavia, nella prima metà di oggi la città partenopea ha comunque osservato il transito di nuvolosità irregolare che non ha portato fenomeni al suolo. Schiarite ampie da questo pomeriggio con rasserenamenti, in un contesto climatico tutto sommato gradevole: le temperature oscillano infatti tra i +23°C di minima e i +29°C di massima circa.

Ulteriore miglioramento atteso per domani, temperature in aumento

Un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo sarebbe inoltre atteso sulla città di Napoli per la giornata di domani venerdì 4 settembre, con i cieli che rimarranno sereni praticamente per tutta la durata del giorno. Gli effetti dell’Alta pressione di matrice afroazzorriana si faranno dunque evidenti, ma non solo sotto questo punto di vista, quanto anche in quello prettamente termico: le temperature infatti subiranno un aumento soprattutto nei valori massimi, mentre quelli minimi potrebbero risultare addirittura in lieve flessione. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.