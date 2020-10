METEO NAPOLI – ATTENZIONE, SCHIARITE in arrivo con TEMPERATURE in lieve aumento, ecco le previsioni

Tempo nuvoloso ovunque, ma tutto sommato stabile tranne per locali eccezioni di maltempo sulla Calabria tirrenica

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono in generale stabili e asciutte grazie alla progressione di un robusto campo di Alta pressione in estensione su buona parte del bacino del Mediterraneo, che non riesce però ad impedire ancora infiltrazioni di correnti umide e tendenzialmente perturbate sul nostro Paese. Infatti, malgrado il tempo si riveli asciutto pressoché ovunque, persistono cieli piuttosto nuvolosi praticamente in ogni settore italiano, con maggiori addensamenti sulle regioni meridionali, dove nel corso della serata si sta susseguendo qualche breve e isolato piovasco, soprattutto sui settori tirrenici della Calabria. Su Napoli i cieli appaiono nuvolosi, ma con condizioni stabili, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nel corso della giornata odierna le condizioni meteo sulla città di Napoli si sono rivelate fin qui tutto sommato stabili anche se molto nuvolose: un fronte nuvoloso in particolare potrebbe portare qualche breve pioviggine nel corso della serata ormai subentrata, che porterà comunque eventualmente un accumulo decisamente trascurabile. Questo a causa di un flusso umido presente nel Mediterraneo centrale, in allontanamento verso i settori balcanici. Le temperature si aggirano intorno ai +13°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +20°C. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Variabile domani, ma in un contesto comunque stabile; temperature minime in aumento

Le condizioni meteo tenderanno ad un lieve miglioramento per la giornata di domani venerdì 30 ottobre, quando la città di Napoli avrà comunque a che fare con una vivace variabilità, ma in un contesto di cieli decisamente meno nuvolosi, con accenno dunque a qualche schiarita. Questo è possibile grazie all’azione di un robusto campo di Alta pressione in estensione su buona parte del bacino del Mediterraneo che porterà un miglioramento praticamente ovunque. Per quanto riguarda le temperature, sulla città partenopea sono attese in aumento per quanto riguarda i valori minimi, mentre i valori massimi rimarranno stazionari o anch’essi in lieve incremento.