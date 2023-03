Meteo Napoli – Avvio di settimana di stampo primaverile, maltempo e calo termico atteso nei prossimi giorni

Meteo Napoli, la situazione

Buongiorno e buon inizio settimana da parte del Centro Meteo Italiano a tutti i cari lettori della Campania! Avvio di settimana che vede un espansione da ovest dell’alta pressione, portando tempo stabile sull’Italia con cieli per lo più soleggiati. Ma tra domani e mercoledì avremo il transito sul Mediterraneo centrale di una saccatura nord atlantica che porterà maltempo e calo delle temperature. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la città di Napoli e per la Campania.

Meteo Napoli per oggi

Al mattino avremo tempo stabile su tutta la regione con prevalenza di cieli sereni. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto su tutta la Campania con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche disturbo da nubi basse sui settori costieri. PER TUTTI I DETTAGLI CONSULTA LE PREVISIONI METEO GRAFICHE PER LA CAMPANIA. Temperature comprese tra i +7°C di minima ed i +20°C di massima.

Previsioni meteo Napoli per domani

La giornata di domani vedrà un graduale peggioramento delle condizioni meteo sulla Campania. Al mattino avremo tempo asciutto su tutta la regione con cieli sereni e qualche velatura in transito. Nel corso delle ore pomeridiane avremo un aumento della nuvolosità con piogge da isolate a sparse in arrivo entro il tardo pomeriggio. Tra la serata e la nottata avremo nuvolosità alternata a schiarite su tutta la regione con associati acquazzoni sparsi, specie sulla Campania centro-settentrionale e settori costieri. Di seguito la tendenza meteo per la settimana. Temperature ancora miti, comprese tra su Napoli tra 10°C e 17°C.

Tendenza meteo per la settimana

Anche nella giornata di mercoledì avremo ancora tempo instabile sulla Campania con acquazzoni e temporali sparsi e temperature in deciso calo su valori ancora sotto media. Possibili nevicate in Appennino fino a quote medie. Migliora nella seconda parte della settimana con temperature di nuovo in graduale rialzo. Rimanete aggiornati!





