METEO NAPOLI – ATTENZIONE, novità in arrivo al sud ITALIA con qualche PIOGGIA possibile nel corso del WEEKEND

Meteo: ultime ore di bel tempo su tutto lo stivale

Novità in arrivo per il prossimo weekend anche per la città di Napoli dove i cieli sono risultati generalmente sereni e accompagnati da un clima tipicamente estivo. Le condizioni meteo sono apparse stabili in gran parte d’Italia nonostante una goccia fredda agisca sul Mediterraneo occidentale. Nel pomeriggio infatti alcuni settori della Sardegna sono stati interessati da acquazzoni e temporali, con condizioni meteo solo in temporaneo miglioramento ora. Stando alle ultime conferme da parte dei modelli meteo il maltempo si sposterà lentamente verso est.

Previsioni meteo Napoli

Durante la giornata di domani il tempo sarà instabile sulla Sardegna con fenomeni temporaleschi a tratti molto intensi dapprima sui settori occidentali dell’Isola in successiva estensione alle rimanenti zone. Locale instabilità attesa anche sui rilievi della Sicilia mentre in Campania e sulla città di Napoli resisterà il bel tempo con il sole prevalente. Il peggioramento meteo si farà sentire da Venerdì con nubi in aumento e con delle piogge in arrivo durante la giornata di Sabato specialmente.

Peggioramento nel weekend poi ancora estate settembrina

L’Anticiclone continuerà a garantire condizioni meteo stabili sulla città di Napoli nel corso delle prossime ore, salvo che per una parentesi più autunnale nel corso del prossimo weekend così come descritto nei dettagli nel paragrafo precedente, la tendenza meteo vede ancora bel tempo e clima caldo con l’Estate settembrina in Italia e anche a Napoli. Già dalla giornata di Domenica il tempo risulterà migliore con ampie schiarite. PER MAGGIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.