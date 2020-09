METEO NAPOLI – Città ai margini del MALTEMPO che ha sferzato sul sud ITALIA, ecco le previsioni

Meteo estate: ancora sole prevalente in Italia

Osservando le immagini satellitari che ci pervenivano nelle ore mattutine notiamo cieli sereni o al più poco nuvolosi al centro e al nord Italia, nubi irregolari in transito invece sul meridione. Sulla città di Napoli quindi il sole si è alternato con le nubi in transito mentre le condizioni meteo si sono mantenute e si mantengono tutt’ora asciutte e saranno tali anche nei prossimi giorni nonostante la circolazione di bassa pressione a sud della Sicilia sarà in avvicinamento nelle prossime 12-36 ore. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Meteo: maltempo sulle regioni più meridionali dell’Italia

Al via una lunga fase stabile e mite in gran parte dell’Italia, definita in gergo Estate settembrina. Sole e temperature oltre i 30°c ancora in molte città del Paese eccetto su quelle più meridionali dove troviamo nubi irregolari e nelle prossime 24-48 ore anche del maltempo. Sicilia e Calabria saranno le regioni maggiormente interessate dalla perturbazione attiva sul Mediterraneo centrale tra la Sicilia e le coste nord-africane e in avvicinamento nelle prossime ore la quale sarà in grado di richiamare masse di aria umida e fenomeni associati di forte intensità.

Tendenza meteo autunno 2020

Durante la giornata di domani avremo maltempo al sud Italia tra Calabria e Sicilia con piogge anche intense in serata e nottata, specie sul versante ionico. Stabile altrove con cieli poco o irregolarmente nuvolosi. Anche Giovedì non mancheranno delle piogge o dei temporali all’estremo sud Italia mentre al centro-nord procederà l’Estate settembrina. Per un cambiamento meteo più generale e il ritorno delle piogge autunnali ci sarà da attendere addirittura l’ultima settimana del mese di Settembre.