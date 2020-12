METEO NAPOLI: CAPODANNO con grandi novità in arrivo, il 2021 inizierà all’insegna del MALTEMPO

Scenario meteo in Italia, 31 Dicembre 2020

Momentanea tregua dal maltempo in gran parte dell’Italia con tempo in prevalenza stabile eccetto sulle regioni meridionali. Qualche piovasco lo troveremo nelle prossime ore anche in Campania e sulla città di Napoli, poi per l’inizio del nuovo anno invece assisteremo ad un marcato peggioramento del tempo con piogge anche intense, temporali e nuove mareggiate lungo le coste per effetto di forti venti. Ecco di seguito l’evoluzione meteo per il nuovo anno. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Capodanno 2021

Vasta e ben strutturata depressione sull’Europa centro-occidentale e annesse correnti fredde a tutte le quote, durante la giornata di domani si avvertiranno gli effetti di questa potente circolazione atmosferica anche sull’Italia con nuove piogge, nevicate e forti raffiche di vento. Nello specifico al meridione attesa instabilità su Campania e Sardegna al mattino con precipitazioni sparse, bel tempo altrove. Al pomeriggio piogge sui medesimi settori, in serata anche in Sicilia e temporali in arrivo in Sardegna, tempo stabile altrove. Maltempo a Napoli anche nei giorni a seguire.

Previsioni meteo Napoli

Il mese di Dicembre passa in archivio con condizioni meteo tipicamente invernali. Molte le perturbazioni giunte in Italia e con correnti anche piuttosto fredde, nevicate a più mandate sulle regioni settentrionali fino in pianura Padana e in Appennino al centro-sud. Neve anche sul Vesuvio. Il nuovo anno seguirà la stessa linea di tendenza con nuovi impulsi di maltempo in arrivo anche a Napoli con precipitazioni a ripetizione e con nevicate possibili sul Vesuvio. Un Inverno pertanto come non accadeva da molti anni con scenari nevosi fin dalle vacanze di Natale.