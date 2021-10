METEO NAPOLI – Cieli spesso CUPI, ma senza fenomeni rilevanti anche nei prossimi giorni; le previsioni

Maltempo al centro-sud, rimane stabile sulle regioni settentrionali

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico evidenziano l’ennesima giornata perturbata per il nostro Paese, con il cuore del maltempo che si concentra sempre sulle aree joniche di Sicilia e Calabria, come spesso è accaduto ultimamente. Piogge e temporali sono risultati talvolta e anche quest’oggi estremi, provocando oltre che danni e disagi purtroppo anche un’altra vittima nel catanese . Piogge che interessano parzialmente anche il centro oggi, mentre al nord il tempo rimane stabile nonostante l’aumento della nuvolosità in particolare al nordest. Tempo che rimane a sorpresa relativamente stabile anche a Napoli, come vedremo.

Nonostante la presenza di cieli talvolta minacciosi, con nuvolosità anche consistente, le condizioni meteo a Napoli si sono mantenute relativamente stabili e asciutte. Tale situazione si è protratta anche nella serata corrente e potrebbe confermarsi per le ore rimanenti, mentre il maltempo insiste più a sud. Tutto questo all’interno di un contesto climatico anche particolarmente mite, con temperature comprese tra i +16°C di minima e i +21°C di massima circa.

Domani giornata molto simile a quella odierna, ma con lieve aumento delle temperature

Nella giornata di domani mercoledì 27 ottobre le condizioni meteo continueranno a mantenersi stabili sulla città di Napoli nonostante irregolari disturbi nuvolosi siano praticamente caratteristici dell'intero giorno. Non è possibile escludere nemmeno qualche piovasco nella prossima notte, ma eventualmente gli accumuli saranno irrisori. Le temperature non subiranno significative variazioni con lievi oscillazioni al ribasso nei valori minimi e possibilmente al rialzo in quelli massimi.