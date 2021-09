METEO NAPOLI – Cieli spesso NUVOLOSI e con possibilità di qualche PIOGGIA; ecco le previsioni

Prevalente stabilità in Italia, ma tempo in peggioramento al nord

Oggi assistiamo alla giornata “più stabile” tra le ultime che si sono registrate sulla nostra Penisola. Nonostante questo comunque nelle ore di questo pomeriggio abbiamo assistito alla formazione e al successivo sviluppo di temporali anche violenti che hanno interessato l’Appennino Tosco-Emiliano e in successivo sconfinamento verso le aree più interne dell’Emilia-Romagna. Forti piogge e temporali nella prima parte di pomeriggio hanno interessato anche la Liguria, dove il tempo appare ora in miglioramento. Un peggioramento ulteriore è invece previsto sulle zone più settentrionali del Paese (scopri quali), mentre a Napoli persiste la stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante alcuni momenti della giornata in cui la nuvolosità ha raggiunto un alto grado di consistenza, soprattutto nelle prime ore della notte, le condizioni meteo sulla città di Napoli si sono comunque mantenute stabili e tali rimarranno anche nella serata corrente, con cieli poco o parzialmente nuvolosi. Le temperature si sono attestate su valori tardo-estivi e più precisamente compresi tra i +22°C di minima e i +29°C di massima circa. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Nuovo impulso perturbato raggiunge l’Italia domani, possibile qualche pioggia anche a Napoli

Nella giornata di domani domenica 19 settembre raggiungerà l’Italia un nuovo impulso perturbato di natura nordatlantica che, se ancora una volta provocherà maltempo principalmente sulle regioni centro-settentrionali, non è escluso che in serata qualche pioggia a Napoli si potrebbe anche manifestare, dopo una giornata comunque perlopiù nuvolosa. In questo contesto le temperature non dovrebbero subire significative variazioni, né nei valori minimi, né in quelli massimi, oscillando fisiologicamente intorno a quelli odierni.