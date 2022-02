METEO NAPOLI – Cieli spesso NUVOLOSI: MALTEMPO in arrivo in città, ecco le previsioni

Stabilità in tutta Italia o quasi, con localizzate eccezioni

Un campo di Alta pressione si è nuovamente espanso verso la nostra Penisola nella giornata di ieri provocando un generale miglioramento delle condizioni meteo che sono tornate stabili ovunque o quasi ovunque. L’intrusione di correnti più umide sul Mediterraneo occidentale è causa infatti di disturbi nuvolosi anche consistenti che riguardano il versante tirrenico, originando qualche locale piovasco che interessa la Liguria. Tempo che rimane stabile a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Nonostante, come accennato in precedenza, il transito di irregolari disturbi nuvolosi quest’oggi a Napoli, così come in buona parte del versante tirrenico, le condizioni meteo si sono mantenute stabili e asciutte. Qualche annuvolamento più consistente sarà verosimile in serata, ma con assenza di piogge, differentemente da quanto accadrà su altri settori tirrenici (scopri quali). Le temperature inoltre risultano comprese oggi tra i +12°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +16°C.

Irregolari disturbi nuvolosi per domani in città

La giornata di domani sabato 19 febbraio, malgrado l'intrusione di correnti umide ad alta quota sul Mediterraneo centrale, sarà caratterizzata a Napoli sì dal passaggio di irregolari disturbi nuvolosi, ma con assenza di fenomeni rilevanti, con le condizioni meteo che si manterranno stabili e asciutte. Le temperature in tale contesto non subiranno significative variazioni o risulteranno in lieve aumento nei valori minimi.