METEO NAPOLI – Città in attesa di un WEEKEND foriero di MALTEMPO, ecco le previsioni

Maggiori disturbi nuvolosi in Italia, maltempo sui settori più occidentali

Si palesano oggi in maniera evidente dalle immagini satellitari disturbi nuvolosi decisamente maggiori e più consistenti rispetto ai passati giorni sulla nostra Penisola. Piogge e temporali inoltre interessano i settori più occidentali del Paese, quali le Alpi Marittime e soprattutto la Sardegna, in cui le zone sudorientali specialmente hanno osservato l’arrivo di fenomeni talvolta intensi, con picchi fino a 45 millimetri. Rimane invece (al momento) asciutto altrove, con tempo relativamente stabile anche a Napoli, come vedremo.

Previsioni meteo Napoli oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Napoli si sono mantenute fino a questo momento relativamente stabili, malgrado la presenza piuttosto cospicua della copertura nuvolosa che, in serata, risulterà ancora più consistente, così come su buona parte del sud. Tuttavia, anche questa sera probabilmente non si verificheranno fenomeni rilevanti, con il tempo che dovrebbe mantenersi asciutto. Le temperature si sono oggi aggirate tra i +22°C e i +29°C di massima circa.

Maltempo in arrivo dalle prime ore della notte di domani

Tuttavia non si farà attendere più di tanto il maltempo e, molto probabilmente, si manifesterà a partire già dalle prime ore della notte di domani sabato 4 settembre, con piogge mediamente moderate che, ad intermittenza, interesseranno la città di Napoli per l’intera giornata, a tratti anche con possibile attività elettrica. In questo contesto le temperature risulteranno in calo sia nei valori minimi che, soprattutto in quelli massimi per l’afflusso di correnti più fresche. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NAPOLI, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.